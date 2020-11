7 Minuten am Tag: Endlich gesünder leben von Dr. Franziska Rubin

Manchmal gestalten Veränderungen ganz unmerklich als gesunde Routine unseren Tag. Der Tipp einer Freundin oder die Lektüre eines Ratgebers hat sich nachhaltig in unseren Alltag geschlichen und unser Verhalten verändert. Auch die bekannte Ärztin Dr. Franziska Rubin gibt in ihrem Buch Tipps, die so überzeugend sind, dass sie das Zeug haben, unser Gesundheitsverhalten zu beeinflussen. Denn oftmals reichen nur 7 Minuten Zeitaufwand am Tag, um deutlich gesünder und besser zu leben.

Der eine oder andere Tipp ist uns vielleicht schon einmal begegnet. Hier kommen die Tipps gebündelt daher: Sieben an der Zahl, durchführbar an sieben Tagen, über sieben Wochen hinweg. Sie können nach einem ausgeklügelten Baukastensystem chronologisch gelesen oder aber nach Belieben rausgepickt werden. Eine Regel aber bleibt, täglich 7 Minuten sollten investiert werden. Folgt man einem eigenen Plan, ist es klug, die Änderungen die Wirkung zeigen, zu kennzeichnen, um sie dann in nächste Woche oder nächsten Monat wieder einzubauen. Dadurch besteht die Chance, dass sie ins tägliche Leben einfließen.

Zudem gibt die Ärztin Hilfestellungen, wie wir erwünschte Änderungen möglichst zügig und mit wenig Aufwand umsetzen und gesunde Gewohnheiten verankern können.

Dabei decken die Tipps viele Bereiche ab: Prävention, Mind-Body-Medizin, soziales Miteinander, Self-Care, Ernährung, Bewegung, Entspannung und Stressmanagement.

7 Minuten am Tag in die eigene Gesundheit investieren, wenig Zeit – große Wirkung. Wie es geht, zeigt das gleichnamige Buch von Dr. Franziska Rubin. Mit vielen Rezepten, Anleitungen, Übungen und Anregungen.

7 Minuten am Tag

Endlich gesünder leben

Autorin: Dr. med. Franziska Rubin

Verlag: Knaur MensSana HC

Erscheinungstermin: 02.11.2020

ISBN: 978-3-426-65867-3