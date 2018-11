Algen – Bestandteil in Cremes und jetzt auch in T-Shirts

Die Meere sind für uns Menschen immer noch geheimnisvoll. Nicht alles, was sich in den Ozeanen und auf dem Meeresboden befindet, ist vollständig erforscht. Bekannt sind jedoch die Meeresbewohner Algen und ihre besonderen Fähigkeiten als Superfood und auch beim Berliner Modelabel GREY als Bestandteil einer T-Shirt Kollektion.

Cool, anschmiegsam, hochwertig – in diesen T-Shirts würden sich selbst Meerjungfrauen wohlfühlen. Die zeitlosen Damen-T-Shirts und -Longsleeves bestehen aus isländischen Algen. In klassischem, meliertem Grau gehalten, entsprechen sie exakt GREYs Vorstellung von natürlicher Schlichtheit und begründen auch die Wahl des Firmennamens. Die stylishen Basics für jeden Tag sind nicht nur extrem weich, sondern pflegen beim Tragen sogar die Haut. Dafür sorgen die Vitamine und Mineralien der zur Herstellung verwendeten Algen sowie Fasern mit Zinkanteil. Der natürlich nachwachsende Meeresrohstoff wird auf nachhaltige Weise in den Fjorden Islands geerntet, Design und Herstellung erfolgen komplett in Deutschland. Das Produktionsverfahren ist besonders umweltfreundlich und sorgt dafür, dass die pflegende Wirkung der Kleidung selbst nach vielen Waschgängen erhalten bleibt.

Meer als nur Grau

Das Berliner Modelabel startet mit einem ausgewählten Sortiment zeitloser Basics für Frauen. Die Kollektion umfasst aktuell T-Shirts und Longsleeves, die jeweils mit körpernahem Schnitt und ohne Nähte – als First-Layer-Shirts – erhältlich sind. Die Styles der zu 100 Prozent in Deutschland gefertigten Shirts sind von asiatischem Zen-Design inspiriert und haben großes Potenzial, zum absoluten Lieblingsstück im Schrank zu werden. Anziehen und wohlfühlen – ob in Island, im Sommerurlaub oder in den eigenen vier Wänden.

„Ein Tag am Meer“ zum Anziehen

GREY ist überzeugt: Das Meer hat eine ganz besondere Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Die Idee, diese Wirkung in einem Stoff einzufangen, ist der Grundgedanke des Modelabels. Jedes Algen-Shirt enthält sinngemäß die Kraft von tausend Litern Meerwasser und lässt durch seinen besonders weichen Stoff Haut und Stimmung entspannen – genau wie ein Tag am Meer.

Multitalent Knotentang

Der in den nährstoffreichen Fjorden Islands gedeihende Knotentang ist schon lange für seinen hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen bekannt und wird z. B. in Bionahrung und hochwertigen Kosmetikprodukten eingesetzt. Nur alle vier Jahre wird der natürlich nachwachsende Meeresrohstoff geerntet und mithilfe eines speziellen Verfahrens zu VitadylanTM verarbeitet – ein neuartiges Gewebe, aus dem alle Stücke der GREY Kollektion gefertigt sind. Als Grundmaterial dient dabei statt Baumwolle Buchenholz, das eine extrem wasser- und CO2-sparende Verarbeitung ermöglicht, die für ihre Nachhaltigkeit mit dem Europäischen Umweltpreis ausgezeichnet wurde. Auch das für Hautgesundheit und Immunabwehr wichtige Spurenelement Zink ist in VitadylanTM enthalten und wäscht sich wie der Algenanteil selbst nach 100 Runden in der Waschmaschine kaum heraus.

Die Kollektion von GREY ist über die Website des Berliner Modelabels (www.greyfashion.com) erhältlich. Hier gibt es auch noch mehr Informationen zu Herstellung und Wirkungsweise von VitadylanTM sowie zu Philosophie und Entstehung des Unternehmens.

Ein Fest für Ihre Haut

Und damit besonders als Weihnachtsgeschenk zu empfehlen sind vier limitierte Pflegesets von La mer, die wir nicht zufällig ausgewählt haben. Denn die Kosmetikfirma La mer setzt ebenfalls auf Algen und deren Wirkstoffe in extrahierter Form für ihre Produkte ein. Die machen die Haut widerstandsfähiger und schützen vor dem Austrocknen.

Die in den Weihnachtssets „Ein Fest für Ihre Haut”, „Frohes Fest, strahlender Teint”, „Gepflegtes Fest!” und „Für strahlende Augenblicke” enthaltenen Pflegeprodukte, „made in Germany”, sind optimal auf die verschiedensten Hautbedürfnisse abgestimmt. So strahlen die Beschenkten an Weihnachten nicht nur mit dem Tannenbaum um die Wette, sondern sind auch optimal für die trockene Winterluft gerüstet.

Gesichtspflege mit Feuchtigkeitsbooster

Das hochwertige La mer Geschenkset „Ein Fest für Ihre Haut” sorgt für eine spürbar glattere Haut dank sofort aufpolsternder Wirkung. Bestehend aus der La mer Ultra Hydro Booster Multi Effect Cream Tag und der La mer Ultra Hydro Booster Multi Effect Mask, vereint das Geschenkset in der zeitlosen Kulturtasche das perfekte Anti-Aging-Pflegeduo für maximale Feuchtigkeit. Die glättende Ultra Hydro Booster Multi Effect Cream Tag polstert die Feuchtigkeitsdepots der Haut auf und aktiviert mit Schneealgenextrakt ihre Langlebigkeitsfaktoren. Perfekt ergänzt wird die Tagespflege von der Ultra Hydro Booster Multi Effect Mask: Sie definiert die Gesichtskonturen und lässt den Hautton ebenmäßiger wirken.

Vorfreude ist die schönste Freude – auch für die Haut

Das porenverfeinernde Pflegetrio des Geschenksets „Frohes Fest, strahlender Teint” ist der feste Begleiter durch die trockenen Wintermonate und macht in der hellblauen Kulturtasche auch optisch Lust auf Meer. Das La mer Flexible Cleansing Meerespeeling reinigt die Haut und bereitet sie optimal auf die nachfolgende Pflege vor. Mit der La mer Advanced Skin Refining Beauty Cream Tag wird müde und feuchtigkeitsarme Haut durch den Wirkstoffkomplex Quadromar vitalisiert und spürbar mit neuer Energie versorgt. Mit der ergänzenden La mer Advanced Skin Refining Beauty Cream Auge werden Augenringe und Tränensäcke gemindert. Die Haut erhält eine Extraportion Feuchtigkeit – für eine frische, feine und glatte Augenpartie.

Effektiver Energiekick für die Augenpartie

Für ein strahlendes Aussehen und einen unwiderstehlichen Augenaufschlag sorgt das Augenpflege-Set „Für strahlende Augenblicke”. Die La mer Ultra Hydro Booster Multi Effect Eye Patches, die erst kürzlich mit dem tina Anti-Aging beauty award 2018/19 ausgezeichnet wurden, wirken abschwellend, reduzieren Tränensäcke und mindern Augenringe – mit Soforteffekt. Die Haut wird geglättet und der Blick wirkt frischer und wacher. Das La mer Ultra Hydro Booster Beautiful Lashes Wimpernserum komplettiert die Augenpflege: Es verdichtet zarte Wimpern, indem es ihr Wachstum verstärkt und stimuliert. Die innovative Formel – speziell für die empfindliche Augenpartie – schenkt so einen unvergleichlichen, voluminösen Wimpernaufschlag.

Pflege für die Männerhaut



Mit dem Geschenkset „Gepflegtes Fest!” sorgt La mer auch in der kalten Jahreszeit für streichelzarte Männerhaut. Das La mer MEN Marine Care Belebendes Body & Hair Duschgel mit einer frischen, maritimen Duftnote reinigt mild und spendet der Haut Feuchtigkeit. Nach dem Duscherlebnis beruhigt die feuchtigkeitsspendende La mer MEN Marine Care Belebende 24h Pflege sensible und müde Gesichtshaut und reduziert kleine Fältchen. Die intensiv pflegende und kühlende La mer MEN Marine Care Anti-Stress Augenpflege wirkt abschwellend und mindert Tränensäcke. Verpackt in einer dunkelgrauen Kulturtasche, ist das Männerset das optimale Weihnachtsgeschenk für den Liebsten.

Die La mer Geschenksets sind komplett frei von Silikonen, Parabenen, PEGs und Paraffin. Alle Sets sind ab sofort in führenden Apotheken, Kosmetikinstituten oder im La mer Onlineshop unter www.la-mer.com erhältlich.