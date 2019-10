In einer neuen Studie wurde erstmals nachgewiesen, dass nichtsteroidale Antiphlogistika wie Aspirin, die nachteiligen Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Lungenfunktion verringern können. Das Forscherteam der Columbia Mailman School of Public Health und der Harvard Chan School of Public Health der Boston University School of Medicine veröffentlichte ihre Ergebnisse im American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Die Forscher analysierten Daten einer Kohortenstudie, die 2280 männliche Veteranen aus dem Großraum Boston umfasste. Die Forscher untersuchten die Beziehung zwischen den Lungenfunktionstestergebnissen, dem selbst gemeldeten NSAID-Gebrauch und dem Gehalt an Feinstaub (PM) und Ruß im Monat vor dem Test.

Dabei berücksichtigten sie eine Reihe von Faktoren, darunter den Gesundheitszustand und eventuellen Zigarettenkonsum der Teilnehmer. Sie fanden heraus, dass die Verwendung eines anti-entzündlichen Wirkstoffs die Wirkung der Luftverschmutzung auf die Lungenfunktion nahezu halbierte, wobei der Zusammenhang über alle vier wöchentlich vorgenommenen Luftverschmutzungsmessungen vom selben Tag bis 28 Tage vor dem Lungenfunktionstest konsistent war.

Probanden nutzten vorwiegend Aspirin

Da die meisten Personen in der Studienkohorte Aspirin verwendeten, gaben die Forscher an, dass der beobachtete Modifikationseffekt hauptsächlich davon herrührte. Die Auswirkungen von anti-inflammatorischen Medikamenten ohne Aspirin sollten jedoch näher untersucht werden. Während der Mechanismus unbekannt ist, spekulieren die Forscher, dass durch sie Entzündungen gelindert werden, die durch Luftverschmutzung verursacht sind.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Aspirin und andere NSAIDs die Lunge vor kurzzeitigen Luftverschmutzungsspitzen schützen können“, sagt Wissenschaftler Dr. Xu Gao vom Department of Environmental Health Sciences des Columbia Mailman Schule.

Luftverschmutzungsbekämpfung dennoch Priorität

„Natürlich ist es immer noch wichtig, unsere Exposition gegenüber Luftverschmutzung zu minimieren, die mit einer Vielzahl gesundheitsschädlicher Auswirkungen von Krebs bis zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden ist. Während die Umweltpolitik Fortschritte bei der Reduzierung der Luftverschmutzung erzielt hat, sind kurzfristige Belastungsspitzen auch an Orten mit geringer Luftverschmutzung noch weit verbreitet“, sagt Dr. med. Andrea Baccarelli, Vorsitzende der Abteilung of Environmental Health Sciences an der Columbia Mailman School. „Aus diesem Grund ist es wichtig, Mittel zu identifizieren, um diese Schäden zu minimieren.“

Eine frühere Studie von Baccarelli ergab, dass B-Vitamine auch eine Rolle bei der Verringerung der gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung spielen können.

Mitautoren sind Brent Coull, Xihong Lin und Joel Schwartz in Harvard; Pantel Vokonas an der Boston University School of Medicine. Die aktuelle Studie wurde durch Zuschüsse des National Institute of Environmental Health Sciences (ES009089, ES021733, ES025225, ES027747) unterstützt. Die VA Normative Ageing Study wird vom Cooperative Studies Program / Epidemiology Research and Information Center des US-Veteranenministeriums unterstützt und ist Bestandteil des Massachusetts Veterans Epidemiology Research and Information Center in Boston. – IMK-

Quelle: Sciencedaily.com