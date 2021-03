Attraktiv: Was haben Künstliche Intelligenz und Hautpflege damit zu tun?

Viel wird in der letzten Zeit über künstliche Intelligenz (KI) diskutiert. Wie sie unser Leben bereits jetzt schon verändert hat und wo zukünftig ihre Potenziale stecken. Nun haben Wissenschaftler der Universität Helsinki und der Universität Kopenhagen untersucht, ob ein Computer in der Lage ist, attraktive Gesichtszüge zu erkennen. Also ein Gesicht als attraktiv oder schön nach menschlichen Kriterien zu beurteilen. Die Forscher nutzten künstliche Intelligenz zur Interpretation von Gehirnsignalen und kombinierten die daraus resultierende Gehirn-Computer-Schnittstelle mit einem generativen Modell künstlicher Gesichter. Dies ermöglichte der KI, Bilder von Gesichtern zu erstellen, die individuell menschlichen Vorlieben entsprehen.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters

„In unseren früheren Studien haben wir Modelle entworfen, die einfache Porträtmerkmale wie Haarfarbe und Emotionen erkennen und steuern konnten. Allerdings sind sich die Menschen weitgehend einig darüber, wer blond ist und wer lächelt. Attraktivität dagegen ist ein schwierigerer Untersuchungsgegenstand, da sie mit kulturellen und psychologischen Faktoren verbunden ist. Sie spielen wahrscheinlich eine unbewusste Rolle bei unseren individuellen Vorlieben. Denn tatsächlich fällt es uns oft sehr schwer zu erklären, was genau etwas oder jemanden schön macht: Schönheit liegt im Auge des Betrachters“, sagt Senior Researcher und Dozent Michiel Spapé von der Abteilung für Psychologie und Logopädie der Universität Helsinki.

Schöne Haut macht attraktiv

*University of Helsinki. „Beauty is in the brain: AI reads brain data, generates personally attractive images.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 5 March 2021.

**Bio-Kosmetik, die zertifiziert ist, muss zu mindestens 95 % aus pflanzlichen Inhaltsstoffen bestehen, Mindestens 10 % der gesamten Inhaltsstoffe müssen aus biologisch zertifiziertem Anbau stammen. Santaverde ist mit dem Natrue Siegel zertifiziert und erfüllt diese Kriterien.

Zertifizierte Naturkosmetik dagegen muss zu mindestens 50 % aus pflanzlichen Inhaltsstoffen bestehen und mindestens 5 % der gesamten Inhaltsstoffe müssen aus biologisch zertifiziertem Anbau stammen.