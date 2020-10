Barack und Michelle Obama von den Deutschen am meisten bewundert

Welche Personen des öffentlichen Lebens bewundern die Deutschen am meisten? Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt, dass Michelle und Barack Obama ihre Vorjahres-Positionen verteidigen können. Obamas Amtsnachfolger Donald Trump platziert sich hingegen auf Rang 17 und rutscht damit um einen weiteren Platz nach unten. Fußballtrainer Jürgen Klopp verdrängt den Dalai Lama von Platz 2 auf Platz 3. Bill Gates rutscht ebenfalls um einen Platz auf Rang 4. Bei den Frauen verbessert sich Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den zweiten Platz, Queen Elizabeth II. nimmt in diesem Jahr Rang 3 unter den deutschen Befragten ein.

Bewunderung für deutsche Frauen gilt häufig Politikerinnen

Persönlichkeiten wie Profi-Sportler, Politiker oder Entertainer werden am häufigsten bewundert. Auch wenn sich in den deutschen Top 20 der Frauen in diesem Jahr mit fünf deutschen Persönlichkeiten immerhin fast doppelt so viele wie im letzten Jahr finden, sind es im Vergleich zu den internationalen Nennungen verhältnismäßig wenig nationale Persönlichkeiten. Drei der deutschen meist bewunderten Frauen der Top 20 sind in der Politik tätig: Nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel wird von der deutschen Bevölkerung geschätzt, auch Sahra Wagenknecht (Rang 6) und Ursula von der Leyen (Rang 18) genießen Bewunderung. Steffi Graf belegt Rang 4, Helene Fischer Rang 8.

Bei den Top 20 der Männer gehören nur zwei Deutsche zu den meist bewunderten Persönlichkeiten: Neben Jürgen Klopp schafft es auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die Top 10 und belegt den 6. Platz. Gregor Gysi, der letztes Jahr noch den 5. Rang innehielt, wird dieses Jahr nicht mehr genannt.

Quelle: YouGov

Christian Drosten ist der am meisten bewunderte Virologe in Deutschland

In Zeiten der Corona-Pandemie hat YouGov Deutschland die „World’s most admired“ Umfrage um eine weitere offene Frage ergänzt: „Wenn Sie an den bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland denken: Welche Virologen, Ärzte oder andere Personen im Gesundheitswesen mit öffentlicher Aufmerksamkeit bewundern Sie am meisten?“

Knapp ein Fünftel (18 Prozent) gibt hierbei an, Christian Drosten, Chefvirologe der Charité in Berlin, am meisten zu bewundern. Den zweiten Platz erreicht Hendrik Streeck (6 Prozent). 5 Prozent bewundern das gesamte oder Teile des medizinischen Personals wie z.B. Pflegekräfte, Ärzte oder Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Karl Lauterbach und Gesundheitsminister Jens Spahn werden von jeweils 3 Prozent der deutschen Bevölkerung bewundert. Jeder Siebte (13 Prozent) bewundert keinen Virologen, Arzt oder andere Personen im Gesundheitswesen. Jeder zweite Deutsche (50 Prozent) macht keine konkrete Angabe zu dieser Frage.

Barack Obama weltweit erstmalig auf Platz 1

Zum ersten Mal seit unserer ersten „World’s most admired“ Umfrage 2014 hat Barack Obama weltweit die Position als meist bewunderter Mann eingenommen, noch vor Bill Gates. Die ehemalige First Lady Michelle Obama kann ihre Position als meistbewunderte Frau weltweit verteidigen. Letztes Jahr überholte sie Angelina Jolie, welche selbst im Vergleich zum letzten Jahr um einen Platz nach oben gestiegen ist, auf Rang 2. Auch Königin Elizabeth II. konnte sich verbessern und landet, nach Obama und Jolie, auf Platz 3 der am meisten bewunderten Frauen der Welt.

Bei den Männern ist Bill Gates um einen Rang zurückgefallen. Der Präsident Chinas Xi Jinping findet sich erneut auf dem dritten Platz wieder, nachdem er diese Position bereits von 2015 bis 2017 innegehabt hat. Jackie Chan rutscht um zwei Plätze von Platz 3 auf Platz 5. Der indische Politiker Narendra Modi landet auf Platz 4.

Zur Methodik:

Für die Ranglisten wurden in einem zweistufigen Verfahren 45.000 Personen in 42 Ländern befragt – zunächst als offene Umfrage von Januar bis März 2020, welche Männer und Frauen am meisten bewundert werden. Aus den nominierten Personen wurden zwei Listen mit den jeweils 20 meistgenannten Männern und Frauen erstellt. Die Personen mussten mindestens in 4 Ländern nominiert sein. Diese Listen für die einzelnen Länder wurden um jeweils 10 weitere regional berühmte Persönlichkeiten ergänzt, sodass für jedes Land eine individuelle Liste zur Verfügung stand.

In der von Mai bis September 2020 durchgeführten zweiten Welle wurden diese Listen verwendet, um in allen 42 Ländern mit den folgenden zwei Fragen zu befragen: „Welche der folgenden Frauen/Männer bewundern Sie wirklich?“, wobei die Befragten eine Mehrfachauswahl treffen konnten, und „Und welche dieser Frauen/Männer bewundern Sie am meisten?“, wobei nur eine Einzelauswahl getroffen werden konnte. Aus diesen beiden Werten wurde dann die Prozentzahl errechnet, auf der die Ranglisten basieren. Da beide Fragen abgefragt wurden, kann sowohl die Breite (d.h. die globale Reichweite) als auch die Intensität der Bewunderung einer Person erfasst werden.

Alle Umfragen wurden online durchgeführt. In vielen der Länder ist die Internetdurchdringung jedoch so gering, dass die Stichprobe nur als repräsentativ für die Online-Bevölkerung gilt. Die Länder und Gebiete, für welche dies gilt, sind China (einschließlich Hongkong), Ägypten, Indonesien, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Thailand und Vietnam.

Titelfoto: Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay