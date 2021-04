Bewegungsmangel – Risikofaktor für schweren COVID-19- Krankheitsverlauf

Körperlich nicht aktiv zu sein, steht im Zusammenhang mit einer schwereren COVID-19-Infektion und einem erhöhten Risiko, an der Krankheit zu sterben, so eine große US-Studie, die online im British Journal of Sports Medicine veröffentlicht wurde. Patienten mit COVID-19, die in den zwei Jahren vor der Pandemie über Jahre einen Bewegungsmangel verzeichneten, wurden mit höherer Wahrscheinlichkeit ins Krankenhaus eingeliefert, benötigten Intensivpflege und starben eher als Patienten, die Empfehlungen zu körperlicher Aktivität konsequent einhielten, so die Ergebnisse.

Als Risikofaktor für eine schwere Erkrankung wurde körperliche Inaktivität nur von fortgeschrittenem Alter und einer Vorgeschichte mit Organtransplantation übertroffen.

Bewegungsmangel- Risikofaktor Nummer eins?

Bekanntlich gibt es mehrere Risikofaktoren für einen schweren COVID-19-Verlauf: Einmal das fortgeschrittene Alter, das Geschlecht, Männer erkranken häufiger und bestimmte medizinische Grunderkrankungen wie Diabetes, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bewegungsmangel gehörte bisher nicht dazu, obwohl er ein bekannter Risikofaktor für mehrere Langzeiterkrankungen ist.

Die Studie umfasste 48.440 Erwachsenen mit bestätigter COVID-19-Infektion zwischen Januar und Oktober 2020. Das Durchschnittsalter betrug 47 Jahre. Zwei Drittel der StudienteilnehmerInnen waren Frauen (62 %), die fettleibig (BMI 31) waren.



Tatsächlich entpuppte sich körperliche Inaktivität als stärkster Risikofaktor über alle Ergebnisse hinweg, verglichen mit den häufig genannten modifizierbaren Risikofaktoren, einschließlich Rauchen, Fettleibigkeit, Diabetes, Hypertonie [Bluthochdruck], Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.“

Die Forscher schlussfolgern: „Wir empfehlen den Gesundheitsbehörden, alle Bevölkerungsgruppen darüber zu informieren, dass neben der Impfung und der Befolgung der Sicherheitsrichtlinien der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. sozialer Abstand und Verwendung von Masken, regelmäßige körperlich aktiv zu sein, die wichtigste Einzelmaßnahme ist, die jeder ergreifen kann, um eine schwere COVID-19-Erkrankung und ihre Komplikationen, einschließlich Tod, zu verhindern.“

Eine wichtige Botschaft, die zudem gut umzusetzen ist. In der Woche sollten 150 Minuten körperliche Bewegung eingeplant werden.

Research: Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients

doi:10.1136/bjsports-2021-104080

Journal: British Journal of Sports Medicine