Blaubeersaftkonzentrat verbessert Gehirnfunktion

Blaubeersaft-Konzentrat verbessert Gehirnfunktion bei älteren Menschen, so eine Studie der Universität von Exeter. In der erhielten gesunde Probanden im Alter zwischen 65-77 Jahren täglich über 12 Wochen 30 ml ein Blaubeer-Konzentrat, umgerechnet etwa 230 g Blaubeeren. Eine Kontrollgruppe bekam nur ein Placebo. Vor und nach der Testphase wurde die Gedächtnisleistung aller Probanden geprüft. Zudem gab es von allen Testpersonen eine Magnet-Resonanz-Tomografie ihres Gehirns, die Aufschluss über Gehirnfunktionen und Hirndurchblutung gab. Es zeigte sich, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe, die Gehirnfunktion und die Testleistungen der Blaubeer-Konzentrationsgruppe verbessert war. Vorherige Studien hatten bereits einen Zusammenhang zwischen einem hohen Gemüse- und Obstkonsum und guten geistigen Leistungen gezeigt. Auch das Demenzrisiko verringert sich dadurch. Die in Blaubeeren enthaltenden Flavonoide haben eine deutlich positive Wirkung auf die Durchblutung der Organe, so also auch auf das alternde Gehirn. Statt des Konzentrats sorgt auch eine entsprechende Menge von Blaubeeren für diesen günstigen Effekt. IMK

Quelle: University of Exeter

Was noch gut ist für Menschen ab 50 Jahren:

Kaffee: Ein unterschätztes Superfood – sein Genuss stärkt speziell das größte Entgiftungsorgan des Menschen, die Leber. Drei Tassen täglich halbieren Untersuchungen zufolge das Risiko an Leberkrebs zu erkranken.

Naturjoghurt: Die im Naturjoghurt enthaltenen Milchsäurebakterien sind echte Gesundheitshelfer. Sie beugen Zahnfleischentzündungen und Mundgeruch, die sich im Alter häufen, vor und stärken die Darmflora. Gerade für Senioren, die Milch oder Käse häufig nicht mehr vertragen, liefern gesäuerte Milchprodukte wichtiges Eiweiß und knochenstärkendes Kalzium.

Lachs: Dieser Kaltwasserfisch enthält langkettige Omega-3-Fettsäuren, die den Blutfettspiegel senken, gegen Blutgerinnsel wirken und so Herz und Kreislauf schützen. Zudem wirken diese Fit-Fette schleichenden Entzündungen entgegen, die einer der größten Antreiber für den Alterungsprozess sind.

Acerola: Sagenhafte 1,7 Gramm Vitamin C enthält die südamerikanische Tropenfrucht pro einhundert Gramm. Das Dreißigfache dessen, was in einer Orange steckt. Gerade Menschen ab 60 profitieren von einer guten Vitamin-C-Versorgung, weil ihr Immunsystem weniger Abwehrzellen und Antikörper produziert. Hierzulande genießt man Acerola als Saft oder getrocknet.

Brokkoli: Der Sehschärfer unter den Superfoods. Sein Lutein reichert sich im Auge an. So schützt es das empfindliche Organ vor aggressiver Sonneneinstrahlung und bewahrt die Netzhaut vor der Altersabhängigen Makuladegeneration (AMD).

Olivenöl: Der Star aus der Mittelmeerküche senkt dank seiner einfach ungesättigten Ölsäure die Cholesterin-Blutfette im Körper. Damit putzt es die Gefäße von Ablagerungen frei, die Herzinfarkt und Schlaganfall fördern. Das bestätigt Anfang 2017 eine im US-Fachjournal „Circulation" erschienene spanische Studie.

Artischocke : Fehlender Appetit plagt viele Ältere. Hier wirkt die Artischocke Wunder. Ihr Bitterstoff Cynarin regt die Produktion von Magensäure sowie die Verdauung an und die Esslust stellt sich schnell wieder ein.

Rote Bete: Mit einer enormen Fülle an B-Vitaminen, Eisen und weiteren Vitalstoffen kurbelt Rote Bete die Blutbildung an, steigert die Leistungsfähigkeit und hilft hohen Blutdruck zu senken.

Äpfel: Im Alter bildet sich der Zahnhalteapparat zurück. Tägliches Kautraining mit einem knackigen Apfel erhält die Stabilität des Kiefers. Extra-Plus: Seine Ballaststoffe binden Gallensäure und senken so den Cholesterinspiegel im Blut.

