Blume des Monats Oktober, Ungewöhnliches und Vasen

Ins Kino zu gehen, viele Filmfreunde haben das vermisst. Jetzt kann man unter dem Einsatz von Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln wieder Filme genießen. Eine besonders kreative Idee, um diesen Abstand zu überbrücken, konnten Besucher des UFA- Palast in Düsseldorf erleben. Blumen und Pflanzen waren währen der Vorstellung die schönsten „Lückenfüller.“

Wo unter normalen Umständen Filmfreunde dicht nebeneinander Platz nehmen, eroberten an diesem Abend über 150 Monstera, Musa, Scindapsus, Chrysanthemen, Bromelien und Co. sowie imposante Blumensträuße den Filmsaal.

Gemeinsam haben die grünen Initiativen ‚1000 gute Gründe‘, Tollwasblumenmachen.de, Pflanzenfreude.de, die Tannendiele Düsseldorf, Fleurop und der UFA Palast Düsseldorf im Rahmen der Kampagne „Fülle den Abstand mit Schönem“ in einer Guerilla-Aktion rund die Hälfte der verfügbaren Sitzplätze mit Trendpflanzen und Sträußen geschmückt.

Und wenn wir schon einmal bei den hübschen Sitznachbarn gelandet sind, gibt es hier die Blume des Monats Oktober.

Styling Elize Eveleens – Klimprodukties Foto: Tollwasblumenmachen.de

Zarte Blüten in Weiß, Rosa, Rot, Grün, Mokka, Violett, Magenta, Lila und fast Schwarz, mit einem robusten Charakter und einer stolzen Symbolik. Lisianthus steht im Oktober auf der Blumenagenda.

Herkunft

Lisianthus (botanischer Name: Eustoma russellianum oder grandiflorum) kommt in freier Natur in den Vereinigten Staaten vor. Sie wächst dort als einjährige Pflanze in wüsten- und prärieähnlichen Gebieten unter anderem in trockenen Flussbetten. Dort hat die Pflanze Zugang zu frischem Wasser. Der Name Lisianthus ist eine Kombination aus den altgriechischen Wörtern „lysis“ und „anthos“, was so viel wie „bitter“ und „Blume“ bedeutet. Die Worte beziehen sich auf den bitteren Geschmack einiger Heilpflanzen. Pflanzenteile und Blüten der Lisianthus aus dem Blumenhandel sind allerdings nicht zum Verzehr geeignet, wollen wir für alle Sicherheit anmerken.

Die Lisianthus gibt es in zwei Formen: mit einfachen sowie halb und stark gefüllten Blüten. Die Blütengröße kann von klein bis groß variieren. Vom Steckling bis zur Ernte der Schnittblumen dauert es unabhängig von der Jahreszeit etwa zehn bis zwölf Wochen. Lisianthus ist daher das ganze Jahr über in einer breiten Palette von Farben erhältlich. Es gibt auch eine ganze Reihe zweifarbiger Sorten in schönen Kombinationen von Weiß und einer Farbe. Neu sind Sorten mit extra großen, vollen Blüten und einer Rekordzahl an Blütenblättern. Auch die besonders natürlich aussehenden Sorten sind immer gefragter; diese Blumen wirken wie frisch gepflückt.

Darauf sollten Sie beim Kauf von Lisianthus achten

Länge, Gewicht (in Gramm) und Reifegrad der Blüte (Stadium 1 bis 5) bestimmen die Qualität.

Lisianthus muss frei von Krankheiten wie Botrytis und Schädlingen sein.

Achten Sie darauf, dass die Blätter nicht gelb oder schlapp und die Stiele gerade gewachsen und fest sind.

Besonders im Winter sollten die Blüten ausreichend reif sein, sonst öffnen sie sich nicht. Die Gärtnereien behandeln die Blumen vor, um ihre Haltbarkeit zu verbessern.

Pflegetipps für Konsumenten

Die Stiele mit einem scharfen Messer leicht schräg anschneiden.

Überschüssige Blätter entfernen, damit nichts ins Wasser hineinhängt.

Lisianthus in eine saubere Vase mit frischem Wasser stellen.

Schnittblumennahrung im Wasser verlängert die Haltbarkeit der Blumen in der Vase.

Die Vase regelmäßig auffüllen: Lisianthus benötigt viel Wasser.

Durch die zarten Blätter verdunstet die Blume viel Wasser. Den Strauß also nicht in die Sonne oder in die Nähe anderer Wärmequellen stellen.

Lisianthus sollten nicht in den Durchzug oder neben eine Obstschale mit reifendem Obst gestellt werden.

VASEN COLLECTION von SMALLABLE

Blumen benötigen Gefäße und Vasen, um ihr ganze Pracht sichtbar zu machen. Dabei ist auch die Vase selbst mehr, als nur Aufbewahrung für Blumen. Sie sind manchmal sogar Kunstobjekte. So wie bereits in den frühen chinesischen Dynastien und in der Antike. Bei SMALLABLE gibt es eine wunderschöne VASEN COLLECTION, die kunstvolle Dekoration und Blickfang zugleich sind.





Fotos: SMALLABLE

Eine besondere Auswahl an Design Vasen findet sich online im Sortiment von smallable.com

Titelfoto- Quelle: „Tollwasblumenmachen.de