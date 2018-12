Bodybutter, Foundation und Pflege für die sensible Haut

Frauen stehen auf Biokosmetik und nachhaltigen Pflegeprodukten für Gesicht und Körper. Mit zunehmendem Alter wird unsere Haut dünner, verliert an Feuchtigkeit und Vitalstoffen. Die Regenerations und Abwehrkraft lässt nach. Beim sensiblen Hauttyp läuft der Alterungsprozess meist noch schneller ab, da hier die Schutz- und Regenerationsfunktionen beeinträchtigt und er daher anfälliger ist. Gerade hier ist es wichtig, Biokosmetik zu verwenden.

Mit dem Ectoin Anti-Aging Komplex, der Ectoin, Biotin und Zink kombiniert, bietet REGENERATIONE optimale Verträglichkeit und außerordentliche Wirksamkeit. Ectoin ist eine Aminosäure, die seit Millionen von Jahren dafür sorgt, dass Mikroorganismen selbst bei extremsten Bedingungen in der Wüste, in Salzseen oder im ewigen Eis überleben können. Ectoin schützt und aktiviert die Zellfunktionen, stärkt das hauteigene Imunsystem und bindet Feuchtigkeit. Optimal ergänzt wird dieses durch die Wirkstoffe Biotin und Zink: Als „Hautvitamin” kurbelt Biotin den Hautstoffwechsel an und begünstigt sowohl das Wachstum als auch die Teilung der Hautzellen.

Das lebensnotwendige Spurenelement Zink aktiviert die Abwehrzellen und unterstützt die Wundheilung. Dermatologische Studien beweisen, dass die Produkte eine gestraffte, festere Haut bewirken und Falten gemildert werden. Die Folge ist ein vitales, jüngeres Aussehen. Die Widerstandskraft der Haut wird erhöht, das Allergierisiko wird minimiert.

Sanfte Reinigungsmilch

Die sehr milde Reinigung befreit die Haut gründlich und sanft von Umweltrückständen und hauteigenen Stoffwechsel-produkten. Sie erfrischt die Haut angenehm und bereitet sie optimal auf die nachfolgende Pflege vor. Auch bei atopischer Haut zu verwenden.

Stärkendes Gesichtsgel

Das Gel spendet intensiv Feuchtigkeit und bereitet die Haut auf die nachfolgende Pflege vor.

Das Hautbild wird sichtbar vitaler und entspannter. Bei öliger, unreiner Haut auch allein als

Pflege oder unter dem Make-up zu verwenden.

Straffendes Feuchtigkeitsserum

Das fettfreie Serum mit dem Easyliance-Straffungskomplex® – einem natürlichen Wirkkomplex nachhaltig wachsender Rohstoffe – wirkt sofort straffend und mildert spürbar Falten. Die extra Portion Feuchtigkeit zur Regeneration sensibler und anspruchsvoller Haut.

Straffende Tagescreme

Die duftneutrale Tagespflege wirkt vorzeitiger, umweltbedingter Hautalterung intensiv entgegen. Der natürliche Zellschutzfaktor Ectoin schützt die Haut vor negativen Umwelteinflüssen

und unterstützt das hauteigene Immunsystem. Gleichzeitig wird die Haut wohltuend mit intensiver Feuchtigkeit versorgt, Falten werden gemildert. Das Ergebnis: Spürbar glattere, straffere Haut voller Vitalität und frischer Ausstrahlung. Ideale Anti-Aging Pflege für Allergiker.

Vitalisierende Nachtcreme

Die duftneutrale Nachtpflege fördert den Regenerationsprozess der Haut. In Verbindung

mit Vitamin A und Isoflavonen aus Rotem Klee stimuliert der natürliche Anti-Aging Komplex

nachhaltig die natürliche Zellerneuerung. Süßholzwurzelextrakt und Thermalwasser

beruhigen sanft und wirksam die gereizte Haut. Die Haut erhält neue Widerstandskraft und

Vitalität für den kommenden Tag. Ideale Anti-Aging Pflege für Allergiker.

Straffende Augencreme

Augenärztlich getestete Creme mit dem einzigartigen Ectoin Anti-Aging-Komplex pflegt die

empfindliche Augenpartie und beugt Falten und Augenringen vor. Auch gut als Lippenstiftunterlage

oder als Augen- oder Lippenmaske zu verwenden.

Regenerierende Körperlotion

Die duftneutrale Körperpflege stärkt die Hautbarriere, wirkt beruhigend und spendet

Feuchtigkeit. Wertvolles Kamelienöl sorgt für glattere Haut, unterstützt die Kollagensynthese

und erhöht die Hautelastizität. Eine regelmäßige Anwendung wirkt Anzeichen vorzeitiger

Hautalterung entgegen und unterstützt den natürlichen Schutz der Haut mit Hilfe

des Ectoin Anti-Aging-Komplex sowie mit einem Süßholzwurzelextrakt. Besonders für anspruchsvolle, trockene und empfindliche Haut geeignet.

Auf Basis der Natur: Ohne Tierextrakte / 100 % vegetarisch. Ohne Parfüm-, Farb- und Konservierungsstoffe, ohne Parabene, Silikone, Erdölderivate (wie Paraffine, PEGs) Hautverträglichkeit und Wirksamkeit klinisch bestätigt.

REGENERATIONE von DADO SENS DERMACOSMETICS

ist in Reformhäusern, Parfümerien und autorisierten Apotheken

sowie im Onlineshop www.dadosens.com erhältlich. Produktfotos Dado Sens Dermacosmetics

Biokosmetik für den Körper und die Seele

Auch die normale Haut will gepflegt sein Die Bodybutter von Doctor Eckstein betört durch ihren zarten Zitronen und Lavendelduft. Sie ist sehr reichhaltig, geschmeidig und seidig und lässt sich gut auf der Haut verteilen. Sie spendet anhaltend Feuchtigkeit und schützt vor Faktoren, die eine vorzeitige Hautalterung fördern. Eine perfekte Winter Body Butter.

Winter Body Oil

Wer lieber Körperöl benutzt freut sich über das reichhaltige Winterkörperöl von Doctor Eckstein. Es ist ideal für jeden Hauttyp geeignet, zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehm weiches, glattes Hautgefühl. Mit ätherischem Öl aus Eukalyptus, Zitrone und Lavendel.

Winter Hand Cream

Schutz und Pflege der Hände sind im Winter unabdingbar. Eine Handcreme bietet guten Schutz und sollte mehrmals am Tag aufgetragen werden. Weitere Informationen unter Doctor Eckstein.de Produktfoto: Doctor Eckstein

Wir wissen es alle – kalte und verschmutzte Luft belastet jede Haut. Deshalb ist Schutz für Haut und Lippen jetzt besonders wichtig, auch bei Foundation & Co.

Moderne Foundations liefern heute mehr als nur gute Deckkraft und ein ebenmäßiges Hautbild. Die neue Soft Liquid Foundation mit Green Anti-Pollution Complex von Lavera Biokosmetik lässt sich ganz leicht auftragen und schmiegt sich wie eine zweite Haut an das Gesicht. Die flüssige Textur mit zarten lichtreflektierenden Mineralien schenkt ein Maximum an gesunder Ausstrahlung. Der Green Anti-Pollution Complex, bekannt aus lavera’s beliebter Anti-Pollution Serie, aus natürlichen Anti-Oxidantien und Bio-Alge wirkt dreifach: Er schützt die Hautzellen vor negativen Umwelteinflüssen*, wirkt freien Radikalen entgegen und schenkt ein frisches, strahlendes Hautbild. Damit sind wir den ganzen Tag geschützt. An den besonders hartnäckigen Stellen hilft der praktische Cover Stick. Die Geheimwaffe gegen Rötungen und Hautunreinheiten deckt Pickelchen zuverlässig ab und beugt sogar zusätzlich Entzündungen vor. Das enthaltene Bio-Hamamelisextrakt wirkt dabei antibakteriell und wundheilungsfördernd – so haben Unreinheiten keine Chance.

LIPS: Lippenpflege mit Green Q10 Complex

Hier trifft Farbe auf Pflege: Die neuen Beautiful Lips Brilliant Care mit Green Q10 Complex kommen in vier verschiedenen natürlich schönen Farben daher und verleihen verführerisch-gepflegte Lippen mit dezentem Glanz.

Vom verspielten Strawberry Pink bis hin zum sinnlichen Rosenholzton Oriental Rose. Auch die neuen Farben Light Hazel, der perfekte Nude-Ton, oder Red Cherry, ein klassischer Rotton für einen sinnlich roten Kussmund, können sich sehen lassen.

Zusätzlicher Pluspunkt bei allen Farben ist das Coenzym Q10. Als natürliches Coenzym ist dieses in jeder Körperzelle zu finden und versorgt die Hautzellen mit Energie. Zusätzlich hat es auch wichtige antioxidative Eigenschaften. Zellschädigende freie Radikale, die den Abbau von Kollagen und Elastin in der Haut beeinflussen, können neutralisiert werden. Die körpereigene Produktion von Coenzym Q10 lässt mit steigendem Alter immer mehr nach, sodass Regenerationsfähigkeit und Abwehr schwinden. Dadurch altert die Haut vorzeitig und neigt stärker zu Fältchen und Falten. Eine ausreichende Q10 Versorgung kann den Prozess herauszögern – und gerade die Lippen freuen sich immer über eine Extra-Portion Pflege! Mehr Informationen unter Lavera.de

*Luftverschmutzung (Abgase, Feinstaub)

Produktfotos: Lavera

Titelbild: Photo by Melan Cholia