Clavi-Cut und Trendfarbe Blond

Bei den Promis sind sie schon zu besichtigen, die neuen Haartrends 2017. Bei uns kann, was in der Szene „in“ ist, ebenfalls schon gesehen werden. Blond is back – und ultrakurz ist trendy – es kann aber auch ein schlüsselbeinlanger Clavi-Cut sein. Selbstverständlich ist die Fachmesse TOP HAIR Düsseldorf insbesondere für Profis der Ort, wo alles zu sehen ist, was auf den Köpfen Trend ist. Dazu gehören auch gepflegte Bärte – Männer erobern den Friseursalon (zurück). Auf der TOP HAIR gibt es erstmals die Sonderausstellung „Barbers` Corner“. Hier zeigen Profis auf einer Aktionsbühne die Trends und Techniken, Aussteller präsentieren passende Spezialprodukte, das zugehörige Know-How, Einrichtungsgegenstände und weitere Leistungen rund um den Zeitgeist der Barbierszene.

Hairdesigner Oliver Schmidt von „Oliver’s Hair“ in Düsseldorf zeigt und erläutert die Trends

In Düsseldorf treten die Rotterdamer Szenestars Schorem Barbers mit ihrer Deutschland-Premiere am Samstag, 1. April, um 17.45 Uhr auf der großen Showbühne auf. In ihrer Heimat werden die Barbiere von Schorem wie Rockstars gefeiert und waren kürzlich mit ihrer Tournee sogar in Neuseeland, Japan und den USA unterwegs. Nun zeigen die Rotterdamer ihre Barbering-Künste auf der TOP HAIR Messe. Dabei kombinieren sie traditionelles Barber-Know-How mit ihrem eigenen, sehr eigenwilligen Stil.

Die TOP HAIR DÜSSELDORF ist am Samstag, 1. April 2017, von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr (Einlass bis 19 Uhr, anschließend Eröffnungsshow und Party) und am Sonntag, 2. April 2017, von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

