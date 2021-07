Contouring – die Kunst der optischen Gestaltung des Gesichts

Jede Frau möchte die schönen Teile ihres Gesichts hervorheben und andere kaschieren. Contouring heißt das Zauberwort und ist seit Jahren ein beliebter Make-up-Trend. Dazu braucht es etwas Geduld und die richtigen Mittel. Dann entsteht ein makelloser Mix aus Licht und Schatten, der das Gesicht von der schönsten Seite zeigt. Helle Farben rücken in den Fokus, dunkle Töne in den Hintergrund. Die Nase kann so schmaler, die Lippen voller und die Wangen markanter erscheinen.

Konturieren und modellieren

Die Basis eines Contouring bildet die Foundation, auch Primer genannt, um kleine Makel der Gesichtshaut auszugleichen. Hier stehen flüssige oder Creme-Foundation zur Auswahl. Besonders beliebt sind auch BB-Creams, die den Vorteil haben, die nötigen Pflege-Inhaltsstoffe schon zu enthalten. Eine Pflegecreme ist also nicht mehr nötig. Anschließend werden mit Aufhellern und Contouring-Puder an gewünschten Gesichtspartien leichte Schattierungen modelliert und helle Akzente gesetzt. Mit den geschminkten Schattierungen können unterschiedliche Gesichtszüge je nach Wunsch betont oder kaschiert werden.

Puder oder Creme an der Schläfe, an den Wangen vor dem Ohr in Richtung Mund und Nase, sowie an der Kinnlinie auftragen und mit einem Blender in die Foundation einarbeiten. In einem zweiten Schritt werden beim Contouring helle Partien ergänzt. Dazu gehören die Wangenknochen, Schläfen, der Nasenrücken, die Stirnmitte, die obere Lippenkontur und die Partie unter den Augenbrauen.

Wichtig: Bei fettiger Haut oder Mischhaut sind Contouring-Puder besser geeignet. Cremes dagegen sind optimal für trockene Haut, da sie zusätzliche Feuchtigkeit bereitstellen.

Entscheidend beim Contouring ist die Gesichtsform: schmale Gesichter werden durch aufhellende Akzente etwas runder. Soll das Gesicht hingegen schmaler erscheinen, werden stattdessen durch dunkle Flächen einzelner Partien im Gesicht optisch in den Hintergrund gebracht. Zum Schluss ein Hauch Rouge auf die Wangen auftragen.

Bittere Pille – Per- und Polyfluoralkylsubstanzen

Konventionelle Kosmetika enthalten, insbesondere in den USA und Kanada hohe Mengen an Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS), einer potenziell toxischen Klasse von Chemikalien, die mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht werden, so eine neue Studie der University of Notre Dame.

Europa reguliert stärker

In Europa sind PFAS Chemikalien durch die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) reguliert. Sie trat 2007 in Kraft und hatte bereits einige PFAS-Chemikalien als besorgniserregende Stoffe eingestuft. Mehr Infos unter diesem Link.

Bio-Kosmetik die bessere Wahl

Hier gilt es genau hinzuschauen, da der Name Bio- oder Naturkosmetik allein keine Aussage darüber macht, welche Inhaltstoffe verwendet werden. Die Label sind entscheidend. Hier sind NATRUE Biokosmetik und Ecocert zu nennen, wobei letztere echte Naturkosmetik ist. Die individuellen Vorschriften können Interessierte auf den jeweiligen Webseiten nachlesen.

BAIMS Organic Cosmetics BB Cream Beauty Balm

Die Kosmetikprodukte von BAIM sind Ecocert/COSMOS als Bio-Kosmetik zertifiziert. Die BB Cream Beauty Balm ist ein kleines Multi-Talent und vereint intensive Hautpflege mit einer ebenmäßigen Grundierung. Auch sie ist reich an Antioxidantien, Aktivsubstanzen und wertvollen Ölen tropischer Pflanzen. Die als “organic” zertifizierte BB Cream bietet intensive Feuchtigkeit, vitalisiert und lässt die Haut strahlen. Sie garantiert ein natürliches Finish und gleicht mit Ihrer leichten bis mittleren Deckkraft Unebenheiten aus.

Erhältlich in den Farben Alabaster, Sand, Ginger und Golden.

BAIMS Organic Cosmetics Concealer

Die BAIMS Concealer verfügen über eine erstklassige, lang anhaltende Deckkraft, trocknen nicht aus und verleihen dem Gesicht einen “Lifting Effekt”. Sie sind reich an natürlichem Vitamin E und pflanzlichen Aktivsubstanzen wie süße Mandel und Jojoba, die äußerst hydrierend und pflegend wirken. Mit seiner leichten und cremigen Textur sowie einer reichen Pigmentierung sind unsere Concealer perfekt zur Abdeckung von Augenringen und Sonnenflecken geeignet. 100% natürlich, als „organic cosmetic“, „vegan“ und „cruelty free“ zertifiziert und für alle Hauttypen geeignet. Erhältlich in den Farben Light, Secret und Nude.