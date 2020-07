Cosmetics for Future – Bio-Produkte kein kurzfristiger Trend

Der Naturkosmetikmarkt hat in den vergangenen drei Jahren 3,2 Millionen Kunden hinzugewonnen, gab Mirja Eckert von THE NEW in ihrem Bericht zum Naturkosmetikjahr 2019 bekannt. „Allein im zurückliegenden Jahr waren es rund 800.000 neue Käuferinnen und Käufer, so eine Untersuchung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK).“

Die Zahlen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass es sich hierbei nicht um einen kurzfristigen Trend handelt, sondern um einen Einstellungswandel der Gesellschaft. Sabine Beer, Gründerin von Santaverde hält fest:

„Der Verbraucher wünscht sich weniger Chemie. Er entscheidet sich also zunehmend für Bio-Produkte, da er der Umwelt und seiner eigenen Gesundheit weniger schaden möchte.“

Das intensiv regenerierende Anti-Age Wirkstoffkonzentrat von Santaverde versorgt die Haut mit wertvollen Aufbaustoffen, stärkt die Hautbarriere und mildert Pigmentstörungen. Reiner Aloe Vera Saft und Hyaluron optimieren sofort den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Die Komposition aus antioxidativen Aloe Vera Blüten, Sanddornbeeren- und Apfelextrakt schützt die Haut vor dem schädlichen Einfluss freier Radikale.

Naturkosmetische Rezepturen kommen nämlich gänzlich ohne Mineralöle, Silikone und synthetische Konservierungsstoffe aus

Sie punkten dafür mit pflanzlichen Ölen, die gleichzeitig als Träger- und Wirkstofföle fungieren. Diese natürlichen Inhaltsstoffe sorgen bereits dafür, dass die Haut bestens gepflegt wird, ohne dass spezielle Extrakte oder Hyaluron hinzugegeben wurde. Zur Konservierung von Naturkosmetik sind nur wenige Stoffe zugelassen: So zum Beispiel Benzoesäure, Salcylsäure, Sorbinsäure und ihre Salze, die allesamt auch für die Konservierung von Lebensmitteln erlaubt sind und nur ein geringes allergenes Potential aufweisen.

Doch nicht nur bei den Konservierungsstoffen, sondern auch bei den Wirkstoffen ist die Naturkosmetik begrenzt. Den über 6.000 Inhaltsstoffen, die in konventioneller Kosmetik zugelassen sind, stehen nur knapp 700 gegenüber, die in Naturkosmetik laut BDIH-Standard erlaubt sind. Bei diesen Inhaltsstoffen handelt es sich überwiegend um Heilpflanzen, die ihre positiven Wirkungen zum Teil schon seit Jahrtausenden unter Beweis gestellt haben. Jenny Pohl, Naturkosmetikexpertin bei naturalbeauty.de:

„Naturkosmetik ist nachhaltig wirksam und unterstützt die Haut dabei, sich aus eigener Kraft zu regenerieren und lange jung zu halten.“ Auch Sabine Beer vertritt diese Auffassung: „In der Naturkosmetik wird nicht auf kurzfristige Wirkung gesetzt, sondern der langfristig verschönernde, präventive und gesunde Einfluss auf die Haut steht im Fokus.“ Naturkosmetik setzt also auf Rohstoffe wie Antioxidantien aus sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen, Mineralien und essentielle Aminosäuren, die umfassend gegen vorzeitige Hautalterung wirken.

Natürliches Hyaluron – 3-Fach Wirkung bietet diese innovative 2-Phasen Rezeptur von Lavera: transparente Öl-Phase aus Karanja-, Argan- und Pfirsichkernöl violette Wasser-Phase mit drei verschiedenen Hyaluronsäuren.



Durch das Mischen wird der hochkonzentrierte lavera Green Lift Complex zusammengeführt, dieser regt das hauteigene Kollagensystem an – die Haut fühlt sich straffer an.

Bio-Produkte in der Kosmetik – was ist besser?

Doch inwiefern tut es der Umwelt gut, wenn man Naturkosmetikprodukte verwendet? Viele Hersteller achten beim Anbau der Pflanzen für ihrer Produkte intensiv auf Nachhaltigkeit und Artenvielfalt und verarbeiten die Rohstoffe teilweise direkt vor Ort. Auch werden diese oft biologisch angebaut und zertifiziert, was ein Verzicht auf Gentechnik, Herbizide und Pestizide bedeutet.

Doch nicht nur allein mit den Inhaltstoffen kann man der Umwelt bei der Wahl von Kosmetikprodukten Gutes tun. Ethische Aspekte sowie das Thema Nachhaltigkeit rücken bei der Kaufentscheidung mehr und mehr in den Fokus. Auch ein Blick auf die Konsistenz lohnt sich. So gibt es immer mehr Produkte in fester Form wie beispielsweise Shampoo, Spülung, Bodylotion oder Gesichtspflegeprodukte. Dadurch kann eine ganze Menge an Verpackungen im Bad eingespart werden. Zudem sind vegan, clean und safe Attribute, die heute den Markt wachsen lassen. Diese Eigenschaften zahlen verstärkt auf unsere Lebensweisen ein.

Mirja Eckert erklärt die Zusammenhänge: „Über alle Gesellschaftsschichten hinweg gibt es immer mehr Menschen, die Nachhaltigkeitsaspekte fest in ihrem Lebenskonzept integrieren. In der Konsequenz werden die Kaufmotive zusätzlich zum persönlichen Nutzen, auch um Fragen zu Auswirkungen auf die „Umwelt“ und auf das „Umfeld“ erweitert. Die Menschen sind verstärkt bereit für ihr Tun und Handeln Verantwortung übernehmen. Dies ist auch im Zusammenhang mit einem ganzheitlichen Gesundheitsbewusstsein in unserer alternden Gesellschaft zu beobachten.“ Die Menschen zeigen erhöhte Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Schönheitsideale werden neu definiert. Anstatt der ewigen Jugend wird ein würdevoller individueller Alterungsprozess angestrebt, der gerne auch durch Körper- und Pflegeprodukte aus der Naturkosmetik unterstützt wird. Damit suggerieren die Kunden einen hohen Grad an Natürlichkeit und Qualität.

Quelle: beautypress

BIO PAPAYA AHA NACHT SERUM MIT 2% AHA-SÄURE von BIO:VEGANE

Das sanfte Serum wirkt wie eine Profibehandlung über Nacht und lässt die Haut glatt und strahlend aussehen. Hochwirksame, natürliche AHA-Säuren unterstützen den nächtlichen Hauterneuerungsprozess. Das ebenfalls enthaltende Orangenfruchtwasser wirkt lymphflussanregend und unterstützt damit den Entgiftungsprozess der Haut über Nacht.