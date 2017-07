By LifeStyleSite

Der Mensch kommt gewissermaßen vierhändig zur Welt. Die Füßchen von Babys erinnern noch daran. Doch kaum stehen und gehen wir auf unseren Füßen, vernachlässigen wir sie auch schon. Mediziner und Podologen können sicher ein Lied davon singen. Dominant an unseren Füßen ist der große Zeh und der macht nicht wenigen unter uns Probleme. Insbesondere Frauen leiden unter einem Hallux valgus – nicht selten durch High-Heels oder zu enge Schuhe verursacht. Doch auch einseitige Belastungen durch minimale Längenunterschiede der Beine können nach einigen Jahren zur Fehlstellung der Großzehe führen. Auch unsere Gewohnheit stets Schuhe zu tragen und Bewegungsmangel fördern diese Entwicklung. Wie sich ein Hallux valgus – der schiefe Großzeh – noch weiter zur bewegungseingeschränkten Zehe entwickeln kann und was man – ohne jegliche operative Maßnahme in Anspruch nehmen zu müssen, selbst tun kann, beschreibt das Buch von Carsten Stark. Ebenso ausführlich wie die genauen Beschreibungen der verschiedenen Hallux-Varianten, der Symptome und Schmerzen, sind auch die Maßnahmen und Übungen geraten. Sie sind bebildert und machen es leicht, sie regelmäßig durchzuführen. Erfolg bleibt dann bestimmt nicht aus.

Der Autor Carsten Stark hat sich bereits durch seinen Bestseller-Ratgeber „Füße gut – alles gut“ einen Namen gemacht. Wenn Sie „Das Buch für den Hallux“ gelesen und seine Übungen befolgt haben, werden Sie Ihre Einlagen oder Zehenspreizer wegschmeißen, weil Sie stattdessen Ihr Gehirn so trainiert haben, dass Ihre Füße Sie gesund durch die Welt tragen werden.

Das Buch für den Hallux

Carsten Stark

Paperback, Klappenbroschur

ISBN: 978-3-517-09526-4

Verlag: randomhouse /südwest

Carsten Stark ist Spezialist für Füße und deren Wirkung auf den Körper. Er hat die sogenannte FUSSKARTOGRAPHIE entwickelt. Eine Methode, bei der mithilfe eines Fußscanners ein digitales Fußbild erstellt wird, um den Ursachen für körperliche Beschwerden ganzheitlich auf den Grund zu gehen. In seiner Praxis in München hilft er seit vielen Jahren erfolgreich bei Fuß-, Knie- und Rückenleiden sowie anderen organischen Symptomen durch selbst entwickelte Anwendungen und Fuß-Reha-Maßnahmen, wie z. B. Fußtraining, Bewegungsmuster und Schuhwerksbeurteilung. In Fachkreisen ist Carsten Stark für sein Spezialwissen rund um das Thema natürliche Fußgesundheit bekannt und seine schonenden Maßnahmen abseits des Standards sind im gesamten deutschsprachigen Raum gefragt.