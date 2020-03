Das COVID-19 verbreitet sich auch über Menschen, die symptomlos sind

Forscher an der Universität von Texas in Austin, die das Covid-19 untersuchten, konnten feststellen, wie schnell sich das Virus ausbreiten kann: Zwischen den Fällen in einer Übertragungskette liegt weniger als eine Woche und mehr als 10% der Patienten wurden von jemandem infiziert, der zwar das Virus hat, aber noch keine Symptome aufweist.

Ein Team von Wissenschaftlern aus den Vereinigten Staaten, Frankreich, China und Hongkong berechneten das so genannte Serienintervall des Virus. Zwei Faktoren waren dafür wichtig, um es zu messen: die Zeit, die es dauert, bis bei zwei Personen Virus-Symptome auftreten und zwar bei der Person, die eine andere Person infiziert, und bei der infizierten zweiten Person.

Die Forscher fanden heraus, dass das durchschnittliche Serienintervall für das neuartige Coronavirus in China etwa vier Tage betrug. Dies ist auch eine der ersten Studien zur Schätzung der Rate der asymptomatischen Übertragung.

Die Geschwindigkeit einer Epidemie hängt von zwei Dingen ab – davon, wie viele Menschen in jedem Fall infiziert werden und wie lange es dauert, bis sich die Infektion zwischen den Menschen ausbreitet. Die erste Menge wird als Reproduktionszahl bezeichnet, die zweite ist das serielle Intervall. Das kurze serielle Intervall von COVID-19 bedeutet, dass sich aufkommende Ausbrüche schnell ausbreiten und schwer zu stoppen sein könnten, sagten die Forscher.

Meyers und ihr Team untersuchten mehr als 450 Infektionsfallberichte aus 93 Städten in China und fanden den bisher stärksten Beweis dafür, dass Menschen ohne Symptome das Virus übertragen müssen, die so genannte präsymptomatische Übertragung.

Demzufolge stammt mehr als eine von zehn Infektionen von Menschen, die das Virus hatten, sich aber noch nicht krank fühlten.

„Dies liefert den Beweis dafür, dass umfangreiche Kontrollmaßnahmen wie Isolation, Quarantäne, Schulschließungen, Reisebeschränkungen und die Absage von Massenveranstaltungen gerechtfertigt sind“, sagte Meyers. „Eine asymptomatische Übertragung erschwert definitiv die Eindämmung.“ – IMK –

