DesignFest feiert Premiere auf der imm cologne

In Deutschland gibt es jetzt ein Design und Lifestyle Festival in den Metropolen Köln, Berlin und Stuttgart. Vom 17. – 19. Januar zelebriert das neue Festival-Erlebnis aus dem Hause blickfang Design, Kreativität und einen jungen und individuellen Lifestyle in Köln im Rahmen der imm cologne.

180 nationale und internationale Lieblingsmarken aus Interior, Fashion, Beauty und Food sind dort zu finden. Zudem gibt es eine großflächige Workshop-Area mit spannenden und abwechslungsreichen Kursen für diejenigen Besucher, die gerne selbst kreativ sind.

Mit dabei ist IXXI, Träger des German Design Awards. Das niederländische Start-Up stellt nach dem großen Erfolg der Berlin-Kollektion seine neue Köln-Kollektion vor.

DesignFest – von Kreativen für Kreative

Ob man nun die eigene Kleidung individualisiert oder seiner Wohnung einen neuen Look verpasst: Do it yourself (DIY) ist schon längst mehr als nur ein kurzlebiger Trend. Zahlreiche Workshops auf dem ersten DesignFest machen es möglich, dass Besucher ihr individuelles Lieblingsstück vor Ort selbst gestalten und gleich mit nach Hause nehmen können.

Im Bereich Interior zeigt die Floristin und Stylistin Jutta Nowak, dass Trockenblumen die langlebigen, filigranen Schwestern der klassischen Schnittblumen sind. Egal ob Kränze, Floral Hoops oder Bouquets in Wachsschalen – der Winter ist die Zeit für angesagte Kreationen aus zarten Pflanzen und Gräsern.

Eine Schnur, verschiedene Pins und ein Holzbrett. Mehr braucht es nicht, um zusammen mit dem Label Mutabel sein eigenes Faden-Kunstwerk schaffen. Bei Perlenfischer dreht sich alles ums Papier. Mit Stempeln, Farbe und Drucken entstehen individuelle Karten und Erinnerungsstücke an einen besonderen Tag.

Naturkosmetik mit Weitblick bietet das Label Marianne auf dem DesignFest an. Gründerin und Herz der Manufaktur, Marianne Lewandowski, fertigt in Köln mit Besucherinnen Lippenbalsams an – garantiert chemie- und tierversuchsfrei.

Frühlingshaft bunt wird es beim Flowercrown Workshop mit Curly. Die Friseurmeisterin und Make-up Artistin Jasmin Schweda-Benkowitz kreiert auf ihrer Fläche Blumenkränze, die die individuelle Persönlichkeit der Trägerin unterstreichen.

Sabine von SchonSchön und Mike von Herr Letter nehmen die BesucherInnen am Sonntag mit in die Welt des angesagten Handletterings und verraten ihre besten Tipps und Tricks für schöne Buchstaben.

Weitere Stationen des DesignFest by COUCH sind Berlin (4. und 5. April 2020 Arena Berlin) sowie Stuttgart (17.-19. April 2020 Messegelände Stuttgart).