Die besten Spaßbäder Deutschlands

Sehen wir der Wahrheit ins Auge: Die Tage werden kürzer, die Temperaturen geringer und die Sonnenstunden sinken von Tag zu Tag. Damit endet auch die Zeit der Freibäder viel zu schnell. Was also tun, wenn man trotzdem Lust auf Schwimmen, Rutschen und Spielen im Wasser hat? Deutschland bietet eine Reihe von überdachten Alternativen. Hier kommen die besten Freizeitbäder Deutschlands:

Tropical Island Brandenburg

60 km entfernt von Berlin liegt das wohl bekannteste Bad Deutschland. Aber nicht nur eine gute Marketingstrategie der Betreiber sorgt für diese Bekanntheit. Das Tropical Island überzeugt mit über 50.00 Grünpflanzen und lebendigen Tieren wie Schildkröten und Flamingos. Während Indoor Wasserrutschen im Südsee-Flair warten, werden die Gäste im Außenbereich unter anderem mit einem 250m langen Strömungskanal durchs Wasser getrieben. Ein großes Gastronomieangebot runden den Aufenthalt ab. Und wem ein Tag im Bad nicht reicht, der kann vor Ort in einem thematisierten Zimmer oder Zelt übernachten.

Arriba Norderstedt

Unweit von Hamburg gelegen zieht dieses Bad auch viele Hamburger und Touristen an. Mehrere Rutschen, ein Wellenbad und ein Wildwasserkanal sorgen für das nötige Adrenalin. Je ein Solebecken im Innen und Außenbereich mit Massagedüsen, Relaxliegen und warmen Wasser verschaffen den Gästen die nötige Entspannung. Wem das noch nicht reicht, schwitzt in einer der diversen Saunen weiter. Auch professionelle Schwimmer kommen im Sportbecken und dem Sprungbecken auf ihre Kosten.

Therme Erding

40 km nördlich von München liegt Deutschlands größtes Erlebnisbad. Das besondere Highlight des Bades ist das „Galaxy Erding“, eine Rutschenlandschaft, in der sich 2500 Rutschenmeter auf 26 Rutschen aufteilen. In verschiedenen Schwierigkeitsstufen werden hier Kinder, Familien und Adrenalinjunkies fündig. Wem die Lust ehr nach Entspannung steht, wird sich in der Vitaltherme und dem Saunabereich wohlfühlen. Mit Themensaunen, heißen Quellen, Vitalpools und einem Kneipp-Parcours geht ein Tag hier rasend schnell vorbei. Wem die Laune nach einer Verlängerung steht, kann im angrenzenden Hotel die Nacht verbringen und direkt am nächsten Morgen wieder abtauchen.

Egal für welches Bad man sich entscheidet, gibt es einige Dinge zu beachten:

Ich packe meinen Koffer…! Wenn man einen ganzen Tag in einem Bad verbringen möchte, sollte man sich Badeklamotten zum Wechseln mitnehmen. Nicht nur für den Spa-Bereich ist ein Bademantel ein praktisches Kleidungsstück, um nicht auszukühlen. Ein großes Badehandtuch komplementiert die Badetaschen.

Bares ist wahres…! Am besten liest man sich schon Tage oder Wochen vor dem geplanten Besuch im Internet schlau. Oft gibt es in einschlägigen Portalen Angebote für Tagestickets, manchmal auch mit Übernachtung. Auch lohnt es sich, auf der Homepage des gewünschten Bades nachzulesen, ob die Mitnahme von Essen und Getränken erlaubt ist, denn auch hier lässt sich viel Geld sparen.

Beachtet man diese Dinge, steht einem unbeschwerten Schwimmbadbesuch nichts mehr im Weg!

