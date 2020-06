Die Medizin der Gefühle -Was wirklich hinter unseren Emotionen steckt

Manche Menschen werden von ihren Gefühlen überrannt, andere können sie gut verstecken. Sie sind vielfältig, Freude, Angst, Furcht und Trauer, niemand hat sie nicht schon erlebt. Wir kommen nicht ohne sie aus. Sie bestimmen, wie es uns geht, lenken unser Verhalten und unsere Gesundheit wird ebenfalls davon beeinflusst. Die spannende Frage dabei ist – wie und wo entstehen sie? Und was stellen sie in unserem Körper an? Ändert das Wissen darüber auch die Kraft der Gefühle, etwa von Angst – kann es sogar unsere Einstellungen, ja, unser Leben verändern? Wer all diese Fragen beantwortet haben möchte, der sollte dieses Buch zur Hand nehmen.

Denn die charismatische Ärztin und Moderatorin Julia Fischer nimmt uns mit auf eine weitreichende und spannende Reise in die Welt der Gefühle. Erklärt die hormonellen und zellulären Prozesse, die für Schmetterlinge im Bauch sorgen. Wie die wichtigsten Funktionen und Vorgänge unseres Gehirns ablaufen und wo. Nimmt so einen der entscheidendsten Bereiche zu diesem Thema – unser Belohnungssystem – unter die Lupe. Dies macht die Autorin für alle Leser*innen höchst verständlich und interessant. Wer tiefer einsteigen will, bekommt eine Extraportion Wissen zu bestimmten Themen serviert.

Was hilft gegen Stress und warum breitet er sich so unangenehm heftig aus? Was kann jeder/jede dagegen tun? Ist Achtsamkeit wirklich so hilfreich und wie kann ich mich schnell darin einüben? Besonders positiv ist, dass die Autorin beispielhaft Alltagssituationen nennt, wenn wir etwa vor Wut explodieren, und auch auf eigene Erfahrungen zurückgreift. Zudem thematisiert sie gesundheitspolitische Missstände, wie die Opioidkrise in den USA.

So spannt die Medizinerin Dr. Julia Fischer einen großen Bogen, um die erstaunliche Bandbreite unserer Emotionen und das Wissen darüber aufzuzeigen. Sehr anschaulich, unterhaltsam und hilfreich.

Die Medizin der Gefühle

Gebrochene Herzen, Freudentränen, Gänsehaut! Was wirklich hinter unseren Emotionen steckt

Autorin: Dr. med. Julia Fischer

Verlag: Knaur HC

256 Seiten

ISBN: 978-3-426-21479-4

Illustriert von: Patrick Widmer