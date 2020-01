Dieses Jahr ein gutes Körpergewicht erreichen – hier gibt’s Tipps

Aus irgendeinem Grund hat die Evolution unseren Magen bisher so gelassen, wie er jahrtausendelang angelegt war – er hat ein großes Fassungsvermögen. Essen war damals nicht ständig verfügbar. Trafen die Menschen auf Nahrung, schlugen sie sich den Magen voll. Wohl wissend, dass es vielleicht lange dauern würde, bis sie die nächsten Bissen bekommen. Heute können zumindest in der westlichen Welt, bis auf Ausnahmen, jeder/jede genug zu essen bekommen. Doch unser instinktives Vermögen, was und wie viel wir essen sollten, ist uns abhandengekommen.

Deshalb auch gibt es viele Menschen, die übergewichtig sind und gerade jetzt zu Beginn des neuen Jahres ein gesundes Körpergewicht erreichen wollen. Hier gibt es Tipps, wie das gelingen kann.

Intuitives Essen wieder lernen, um gesundes Körpergewicht zu erreichen

Die Medizinerin Dr. med. Mareike Awe will uns von den ständigen kreisenden Gedanken und Stress rund um das Essen und Figur erlösen, uns aus dem Diätwahn befreien. Dr. Awe setzt darauf, dass der Körper weiß, was gut für ihn ist. Dieses verdeckte Wissen gilt es, wieder an die Oberfläche gelangen zu lassen. Nicht nur Instinkte sind dabei gefragt, sondern anders als unsere ältesten Vorfahren haben wir die Fähigkeit, unser Verhalten zu reflektieren und uns geistig auf Veränderungen einzustellen. Dazu werden Leser*innen angeleitet.

Die Ärztin deckt in „Wohlfühlgewicht“ die psychologischen Hintergründe eines gestörten Essverhaltens auf, erklärt die vier Grundsätze des intuitiven Essens und hilft dem Leser dabei, sich mit praktischen Mentalübungen aus seinen schlechten Essgewohnheiten zu befreien. Ihr Anliegen ist es, ein natürliches Körperbewusstsein zu schaffen, ohne strikte Diätregeln, um ein eigenes intuitives Essverhalten entwickeln zu können.

Sehr inspirierend und sehr persönlich, denn die Autorin schildert ihren eigenen Weg zum Wohlfühlgewicht. Über 15.000 Programmteilnehmern sind übrigens erfolgreich ihren Empfehlungen gefolgt.

Wohlfühlgewicht

Dr. Mareike Awe

Erscheinungstermin: 30.12.2019

208 Seiten

ISBN: 978-3-426-67582-3

Verlag: Droemer

Mit Diät zu einem gesunden Körpergewicht

Wer dennoch eine Diät bevorzugt, sollte sich diesen Ratgeber anschauen. Die Autorin Dagmar von Cramm geht einen anderen Weg. Sie plädiert dafür, dass eine Diät immer flexibel sein sollte, damit sie individuell abgestimmt werden kann. Gewohnheiten sind nun einmal persönlich. Diät darf nicht zu einem Fremdkörper werden.

Was auf jeden Fall gewährleistet sein muss, ist eine optimale Nährstoffversorgung. Hier bekommt man sie mit einem Minimalaufwand. Denn wer die Nase voll hat von langen Überlegungen, wie es gesünder geht, um endlich sein Wunschgewicht zu erreichen, der hat mit der Prep-Diät der Ernährungsexpertin genau das Richtige in der Hand. Die Idee ist grandios, der Aufwand gering: Am Samstag einkaufen, am Sonntag vorkochen und montags gut gepreppt in die fertig durchgeplante Woche starten. Zum Frühstück gibt’s Müslimischungen, das Mittagessen kommt aus der Lunchbox und das Abendessen wird zu Hause aus dem Vorrat gezaubert – gesunde Mahlzeiten für fünf Tage, die garantiert satt machen.

Das Gute dabei, man spart Zeit und Geld und lässt nebenbei die Kilos purzeln! Dagmar von Cramm setzt dabei auf den neuesten Stand der Ernährungswissenschaft mit vollwertigen Rezepten ohne Weißmehl, mit natürlichen Zutaten und vielen Ballaststoffen, allen Nährstoffen und maximal 1.400 Kalorien pro Tag. Das Buch bietet abwechslungsreiche Rezepte für zehn Prep-Diät-Wochen inklusive Austauschtabellen, um Zutaten simpel zu ersetzen. Mit Einkaufslisten, Wochenplänen und hilfreichen Tipps zum Aufbewahren.

Die Autorin gibt aber auch wichtige Tipps gegen plötzlichen Heißhunger, einen Blähbauch oder wenn sich das Sättigungsgefühl nicht einstellen will. In der Regel gewöhnt sich der Körper jedoch schnell an die Ernährung und es zeigen sich rasch Erfolge. Fragen können übrigens per E-Mail, Instagram oder Facebook an Dagmar von Cramm gestellt werden. Mehr können Leser*innen nicht erwarten.

Schlank mit der Prep-Diät

Optimale Nährstoffversorgung –

perfekt abgestimmte Wochenpläne

Autorin: Dagmar von Cramm

ISBN 978-3-95453-171-4

208 Seiten, Format 19 × 24 cm,

75 Fotos, gebunden

Text: Dagmar von Cramm

Fotografie: Hubertus Schüler

Ab Januar 2020 im Handel

Verlag: Becker Jost Volk

Noch ein Tipp!

Vorsicht vor Schlankheitsmitteln, die leichtes Abspecken verheißen. Kann das gelingen? Und was ist bei der Anwendung zu beachten? Die Arzneimittelexperten der Stiftung Warentest informieren und bewerten häufig verkaufte rezeptfreie und rezeptpflichtige Präparate zum Abnehmen in einer großen Medikamentendatenbank und in den Artikeln der Zeitschrift test.