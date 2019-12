Drei Frauen, die die Blockchain – Industrie verändern

Um an die schöne Hälfte der Menschheit zu erinnern, braucht es keine Anlässe: Frauen sind ein wesentlicher und oft der beste Teil der Realität eines Mannes (einschließlich eines Traders, der sich rund um die Uhr in die Charts verliebt oder ein vielbeschäftigter Investor ist). Aber heute ist ein besonderer Tag und ein besonderer Anlass, sich mit einem ziemlich wichtigen Thema zu befassen – der Rolle der Frau in der Kryptowährungsbranche.

Oft hat man das Gefühl, dass sich hauptsächlich Männer mit virtuellen Währungen beschäftigen. Sie erfinden und werben, kaufen und verkaufen, handeln mit den besten Bots wie Bitcoin Future und profitieren davon. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus: Frauen sind nicht nur Musen und Inspiratoren, sondern auch aktive Figuren. Und es stellt sich weiter heraus, dass es ohne sie in der Kryptobranche nicht geht. So werden wir mutige Damen kennenlernen, die in die Sphäre eingetreten sind, in die sich nicht jeder Mann zu stürzen wagt.

Laut einer aktuellen Studie beträgt die Beteiligung von Frauen an der Kryptoökonomie nur 3 %. Darüber hinaus sind Frauen in 70-80 % der Operationen am globalen Warenaustausch beteiligt. Angesichts der Tatsache, dass Kryptowährungen auf lange Sicht nicht nur ein Akkumulationsinstrument, sondern auch ein aktives Zahlungsinstrument werden, erscheint es als eine kurzsichtige Entscheidung, den weiblichen Anteil potenzieller Nutzer zu ignorieren. Darüber hinaus können Frauen das Angebot nicht nur aktiv nutzen, sondern es auch in ihrem Umfeld wirksam fördern.

Joyce Kim, Stellar

Joyce Kim, die Geschäftsführerin der Stellar-Plattform und geschäftsführende Gesellschafterin von Spark Change Capital, begann mit der Blockchain zu arbeiten, als sie in der Technologie die Möglichkeit erkannte, nicht nur die Bankenvermittlung zu beseitigen, sondern auch die Ungleichheit in der Weltbevölkerung zu verringern.

Kim bietet jetzt Kryptowährungsplattformen für Banken, Regierungsorganisationen und die Vereinten Nationen an. Stellar berät auch in vielen Kryptowährungs- und ICO-Projekten. Darüber hinaus widmet sie sich der Wohltätigkeitsarbeit, um Migrantenfamilien und Opfern häuslicher Gewalt zu helfen.

Perianne Boring, Chamber Digital of Commerce

Perianne befürwortet die Entwicklung der Blockchain an der Schnittstelle von Innovation, Investition und Politik. Aus diesem Grund gründete die ehemalige Fernsehmoderatorin RT America 2014, den Handelsverband der Chamber of Digital Commerce, der die Interessen der Blockchain-Industrie bei Politikern und Aufsichtsbehörden vertritt.

Amber Baldet, JP Morgan Chase

Amber Baldet leitet das Blockchain-Labor in einer der „Säulen“ des traditionellen Bankensystems – JP Morgan. Sie möchten wissen, wie in einem so konservativen Finanzinstitut eine Abteilung für das Studium solch extravaganter Technologien entstanden ist und die Frau mit der auffälligen Haarfarbe das Labor selbst leitete? Wie sie selbst zugab, war sich Baldet immer sicher, dass es genau das war, was sie brauchte, an der Schnittstelle zwischen Technologie und Wirtschaft zu arbeiten. Mit elf Jahren programmierte Amber, und die Wirtschaft half ihr zu verstehen, warum die Welt genauso aufgebaut ist, wie sie ist.

Amber Baldet fördert seit mehr als 3 Jahren die Blockchain in den Unternehmens- und Anlagesegmenten der Bank. Die Frau bestand das Bewerbungsgespräch für die Position des Geschäftsführers des Kompetenzzentrums für Blockchain-Technologie am Tag vor der Geburt ihres Sohnes. Jetzt muss sie einerseits das Prinzip der Technologieoffenheit und andererseits das Bankgeheimnis verteidigen. Amber scherzt manchmal, dass ihr Team aus Strategen und Entwicklern eher wie ein Startup ist als eine Abteilung in einem traditionellen Unternehmen. Die Agentur, die das Unternehmen auf das nächste technologische Zeitalter vorbereitet, sollte ihrer Meinung nach jedoch nicht anders aussehen. Jetzt entwickelt das Blockchain-Team ein Projekt, das die Vertraulichkeit und Effektivität von Finanztransaktionen erhöht und skaliert.