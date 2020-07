Drei Gründe, warum Kundenfeedback für ein Unternehmen unerlässlich ist

Viele Unternehmen fürchten sich vor den Feedbacks ihrer Kunden. Denn natürlich nehmen sich vor allem die Kunden Zeit für eine Rückmeldung, die auch etwas auf dem Herzen haben. Und das ist meist nicht positiv. Das schreckt so manch einen Unternehmenschef schon im Vorhinein ab, sich um Feedback zu bemühen. Doch damit gehen wichtige Lektionen für das Unternehmen verloren. Wir präsentieren Ihnen, welche drei Gründe Sie ermuntern sollten, Feedback von Kunden einzuholen.

1. Missverständnisse vermeiden

Es erklärt sich nahezu von selbst, dass Unternehmen ihre eigene Perspektive auf ihr Produkt haben. Die der Kunden kann jedoch fundamental anders sein. Bekanntestes Beispiel dafür sind Aufbauanleitungen von Möbelhäusern. Was intelligent und verständlich beschrieben wird, muss nicht unbedingt auch beim Kunden so ankommen. So ist die Lebenswirklichkeit einer gestressten Kundin, die vielleicht nach dem Job noch ein Kind versorgen muss und parallel das Regal aufbauen soll, eine andere als die der Möbelhausmitarbeiter unter ruhigen Laborbedingungen.

Um ein Produkt gut nutzen zu können, bedarf es daher manchmal eines Blickes von außen, der auf Unklarheiten aufmerksam macht. Wer könnte den besser geben als der Kunde? Denn nicht jedes Produkt erklärt sich von selbst. Nimmt man zum Beispiel eine Seite für ein Glücksspielportal, das 30 Freispiele ohne Einzahlung anbietet, sollte klar beschrieben sein, welche Bedingungen dafür gelten, damit der Kunde weiß, was er bekommt und was er dafür tun muss. Denn kommt es bei solchen Werbeangeboten zu Missverständnissen, kann das schnell mindestens in einer schlechten Rezension enden.

Solche Missverständnisse lassen sich erst über ein Kundenfeedback wirklich deutlich klären. Geht es vielen Menschen so, muss umso schneller gehandelt werden.

2. Unerkannte Fehler finden

Ein weiterer Vorteil von Kundenfeedbacks sind die Fehler, die damit ausgemerzt werden können. Hier ist besonders bei technischen Produkten wie zum Beispiel Internetseiten wichtig, dass keine Fehler auftauchen, denn die Menschen werden immer ungeduldiger. Eine lange Ladezeit, ein nicht funktionierendes Modul oder sonstige Unzulänglichkeiten, die nur bei der Benutzung auffallen, sind hier fatal. Doch noch viel schlimmer als die Fehler selbst ist der Fakt, dass sie nicht gefunden werden, weil die Kunden einfach den Vorgang abbrechen und keine Rückmeldung darüber geben, warum.

Hier kann eine kurze Nachfrage wahre Wunder bewirken. Erst wenn der Fehler als solcher erkannt wird, kann man ihn auch beheben. Gleiches gilt auch für inhaltliche Stolpersteine wie etwa ein zu hoher Preis oder das Fehlen von Angaben. Was es auch ist, weshalb sich Kunden gegen ein Produkt entscheiden, kann meist nur über ein kurzes Feedbackgespräch geklärt werden. Ansonsten verschwindet diese wichtige Information in den dunklen Weiten des Internets und der nächste Kunde stößt auf das gleiche Problem.

3. Besser werden

Doch nicht nur bei Problemen sind Erfahrungsberichte von Kunden sehr wichtig. Auch positives Feedback kann Sie als Unternehmen weiterbringen. Sind also Kunden mit einem Produkt besonders zufrieden oder kommen zügig zum Kaufabschluss, kann das Rückschlüsse darüber geben, in welche Produkte Sie in Zukunft vielleicht stärker investieren sollten. So können Sie zum Beispiel Trends schneller entdecken oder ihre Marketingstrategie besser auf die Vorteile des Produkts ausbauen.

Auch der Preis kann dann noch einmal in Frage gestellt werden. Wäre es für das besonders beliebte Produkt vielleicht sogar möglich, einen höheren Preis zu verlangen? Was ist der Kundschaft zumutbar? Über einen klug aufgestellten Fragebogen wären hierüber Information einzuholen.

Insgesamt sollte es immer darum gehen, das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Daher ist die Möglichkeit, den Kunden höflich und ohne Druck darum zu bitten, kurz zurückzumelden, wie ihm das Produkt gefallen hat, eine große Chance. Dazu bieten sich verschiedene Formen an. So zum Beispiel ein kleiner Fragebogen, der ausgefüllt werden kann. Stellen Sie also gezielte Fragen, die Sie für Ihr Produkt interessieren. Beachten Sie dabei jedoch, dass für den Kunden so wenig Aufwand wie nötig entsteht!