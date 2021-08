Duschen nachhaltig und mit Pflege

Gerade in der Sommerzeit, wenn es warm ist, sehnen wir uns nach Kühle und Wasser. Die morgendliche Routine des Duschens ist am Nachmittag längst vergessen. Doch soll man mehrmals am Tag duschen? Selbst täglich zu duschen ist unter Umständen für die Haut nicht zwingend von Vorteil. Denn wer zu lange oder zu warm duscht und dabei zu viele konventionelle Pflegeprodukte benutzt, greift damit den natürlichen Säureschutzmantel der Haut an. Denn wer möchte schon beim Duschen neben den Keimen, dem Schmutz und Hautschüppchen zusätzlich körpereigene Fette oder Mineralstoffe, die uns eigentlich schützen sollen, wegspülen? Die Folge wäre trockene Haut und erhöhte Anfälligkeit.

So sieht die ideale Dusche aus

Auch wenn viele die tägliche Dusche am Morgen oder Abend nicht missen möchten, aus dermatologischer Sicht reicht es grundsätzlich, nur zweimal die Woche zu duschen. Am besten nur lauwarm. Dermatologen empfehlen grundsätzlich, schnell zu duschen: Sieben bis zehn Minuten gelten als ideal. Erwähnt werden muss sicher nicht, dass eine tägliche Wäsche der besonders geruchsintensiven Bereiche mit einem Waschlappen, Schwamm oder andere Helfer vorgenommen werden sollte.

Besonders angenehm erweist sich nach dem Duschen das Beautipharm® Shower Gel Orange aus der neuen Body Care-Serie von Doctor Eckstkein. Das Gel durftet tatsächlich wunderbar nach Orangen. Es erfrischt und säubert sanft die Haut.





Duschen ist eine willkommene Art, sich im Sommer zu erfrischen. Nach dem Duschen ist die Haut aber empfindlich, deshalb mit dem Handtuch nicht zu heftig rubbeln, sondern lieber sanft abtupfen und danach gut eincremen.

Empfehlenswert ist hier die leichte, belebende Düfte beinhaltende und mit feinsten Texturen versehene Beautipharm® Body Balm Orange. Die Haut fühlt sich samtig weich an. Das Leben wird ein wenig sonniger und leichter, nach diesen pflegenden Minuten, die wir unserer Haut gönnen sollten.

Auch für die Hände gibt es aus der neuen Produktserie ein sanfte und schnell einziehende Handcreme.

Beautipharm® verspricht unkomplizierte und hochwertige Hautpflege. Vegan, natürlich, pur – Kaliforniens inspirierende Naturlandschaften standen Pate für die neue Body Care-Linie. In ihnen stecken nicht nur wertvolle Zutaten vieler in Kalifornien beheimateter Pflanzen, wie Jojoba- und Orangenöl oder Agavenzucker, sondern auch mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Entwicklung effektiver Hautpflege. Das Ergebnis sind Rezepturen, die die Haut rundum glücklich machen. Im Leben steht man vor vielen Herausforderungen, die stressig sein können – die Hautpflege sollte nicht dazu gehören.