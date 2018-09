Fashion App Zadaa revolutioniert Secondhandmarkt

Das Bedürfnis nachhaltig zu leben, macht längst nicht mehr vor der Modebranche halt. So verwundert es kaum, dass das wachsende Bewusstsein für nachhaltige Kleidung in der deutschen Bevölkerung signifikant wächst. Zeitgleich steigt jedoch das Konsumverhalten, wie eine aktuelle McKinsey-Studie belegt1. So hat sich die verkaufte Menge an Kleidung und Accessoires zwischen 2002 und 2015 mehr als verdoppelt. Dabei besitzen 61% der Befragten Kleidungsstücke, die sie noch nie getragen haben. Das Start-up Zadaa reagiert auf diese Entwicklungen und ermöglicht es Nutzern international Secondhandbekleidung schneller, unkomplizierter und sicherer als jemals zuvor zu (ver-)kaufen.



Die Marktplatz-App verbindet anhand eines Algorithmus Nutzer mit dem gleichen Körpertyp und Style-Vorlieben – sogenannte Style-Zwillinge. So bekommt die User/der User ausschließlich passende Kleidung im personalisierten Feed präsentiert.

„Nutzer brauchen ein Netzwerk, in dem sie international perfekt passende Secondhandkleidung kaufen können, ohne sich um die Authentizität, die Zahlung oder den logistischen Ablauf zu sorgen“, erklärt Iiro Kormi, Gründer und CEO von Zadaa, im Rahmen des Presseevents zum Deutschland-Launch der App in Berlin.

Dank weiterer App-Features erstrahlt ausrangierte Kleidung in einem neuen Gewand: Im individuell gestalteten Showroom lassen sich Boutiquen angesagter Influencer sowie die der eigenen Style-Zwillinge entdecken. Das macht die App gleichzeitig zum Ort der Inspiration für neue Looks.

Langfristig will Zadaa Secondhandbekleidung digitalisieren und so Kleiderschränke weltweit vernetzen. Drei Jahre nach der Gründung betritt das Start-up und Nordeuropas größtes Fashionnetzwerk mit Deutschland nun seinen vierten Markt. Dass die finnische App damit den Zahn der Zeit trifft, bestätigen über 200.000 aktive Nutzer weltweit und 25.000 App Downloads in den ersten drei Wochen nach Launch in Deutschland.

Über Zadaa:

Zadaa ist eine Marktplatz-App, die es Nutzern ermöglicht, sich mit ihren Style Zwillingen – Nutzer mit ähnlicher Größe und Style – zu vernetzen und Secondhandkleidung zu finden, die perfekt passt. Dank integrierter Logistiklösung und 100% Zahlungsgarantie bis 10.000 Euro, bietet Zadaa länderübergreifend die einfachste und sicherste Lösung zum Kauf und Verkauf von gebrauchter Kleidung. Mit über 200.000 Nutzern in den bereits bestehenden drei Märkten Finnland, Dänemark und Schweden, stellt Zadaa das größte Fashion-Netzwerk Nordeuropas dar und ist nun auch in Deutschland verfügbar.

1 Studie: https://cdn.businessoffashion.com/reports/The_State_of_Fashion_2018_v2.pdf