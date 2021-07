Ferienzeit für Kids: spielen, kochen und Musik machen

Ferienzeit heißt mehr Freiraum zu haben für das, was man gerne einmal ausprobieren möchte. Die Zeit des Homeschoolings war schwierig, Sport an Schulen und im Verein fiel überwiegend aus. Deswegen hat sich Bewegungsmangel während der Corona-Pandemie ausgebreitet. Für die motorische, kognitive, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder hat das mitunter Auswirkungen, die Eltern und Kinder nicht wirklich wollen. Also lautet das Motto jetzt: Wieder in Bewegung kommen!

Doch nicht nur Schulkinder – auch Eltern und Geschwisterkinder hatten in ihrem neuen Alltag weniger Gelegenheit für Fitness. Damit alle spielerisch und mit Spaß wieder in Bewegung kommen, sind die Ferien ideal. Zeit für gemeinsame Aktivitäten, Entspannung und ausgewogene Ernährung. Kochen und gemeinsame Mahlzeiten bieten gerade jetzt die Gelegenheit, im Familienalltag etwas Neues zu probieren.

peb bietet Familien und allen, die für Kinder sorgen, einen reichen Fundus für den Familienalltag – von Bewegungsspielen für kleine Kinder, über Rezepte für Jugendliche bis hin zu Spielen für die ganze Familie eine tolle Auswahl kostenlos zum Herunterladen.

MUSIK nicht nur hören, sondern selber machen!

Kinder und Musik – eine gute Verbindung. Eine tolle Idee und für viele Kids neu: Sie dürfen ihre Musik einfach selbst machen. Songs, ob instrumental oder mit Gesang, ganz nach ihren Vorstellungen und ohne Vorgaben, was den Stil betrifft. Einzig: Es muss tatsächlich ein eigenes Werk sein, ein eigener Song, keine Cover-Version, keine urheberrechtlich geschützten Samples. Singt, was ihr wollt – „ you do. we listen.”

Wer steckt dahinter?

Phazzkidzz hatte die Idee. Dahinter stecken Pit Baumgartner, Musikproduzent, Mastermind der Gruppe De-Phazz und Phazz-a-delic Label-Gründer und sein Freund Haluk Soyoglu. Sie haben Phazzkids dieses Jahr ins Leben gerufen und bereits eine tolles Album für Kids De-Phazz und Freunde „Unsere Welt“ veröffentlicht.

Wichtig dabei, das ist kein Wettbewerb. Jedes Kind kann gewinnen und hat die Chance auf der you do. we listen-Compilation auf Phazzkidzz im Argon Verlag veröffentlicht zu werden. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2021.

Mehr Informationen unter Phazzkidzz