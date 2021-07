Finanzierung – aber sicher!

Weit mehr als noch im letzten Jahrhundert bezahlen wir heute vom Cappuccino bis zum Auto alles online oder direkt im Laden per Kreditkarte. Im letzten Jahr hat das elektronische Bezahlen gegenüber dem Bargeld nochmals deutlich zugelegt, in den europäischen Nachbarländern wird sogar noch mehr als in Deutschland die bargeldlose Zahlung bevorzugt und akzeptiert. Auch wenn wir uns nicht immer darüber klar sind: Fast jeder Kauf ist dabei wie ein kleiner Kreditvertrag, unsere Kreditkarte wird erst am Ende des Monats mit der eigentlichen Zahlung belastet.

Der Autokauf per Renting oder Leasing ist inzwischen bereits geläufiger als der Barkauf. Umso mehr gilt das natürlich, wenn Sie eine Immobilie erwerben. Ein erfahrener Partner für Baufinanzierung wie der bundesweit tätige Beratungsspezialist Hüttig & Rompf bietet gegenüber einer normalen Bank den Vorteil, Sie deutlich besser bei Ihrer Hausfinanzierung beraten zu können. Dies hilft Ihnen bei dem persönlichen Finanzierungsplan und einem genau auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Produkt.

Welche speziellen Arten der Finanzierung gibt es?

Im Baubereich gibt es neben der klassischen Finanzierung per Hypothek bei einer Bank auch noch weitere Alternativen. Besonders in Deutschland sehr beliebt ist die frühzeitige Ansparung über einen Bausparvertrag. Dabei wird zunächst über einen Zeitraum von 7 bis 10 Jahren eine gewisse Summe angespart, meist zwischen 40 und 50 Prozent, und dann nach Erreichen der Bewertungszahl die Zuteilungsreife bestimmt. Diese Form der Baufinanzierung ist für eine langfristige Planung angelegt und eignet sich insofern nicht für spontane, schnelle Immobilienkäufe, für die eine Hypothek die bessere Wahl ist. Außerdem besteht auch noch die Möglichkeit, eine Baufinanzierung mit Hilfe einer Lebensversicherung zu realisieren. Bei dieser Form werden während der gesamten Laufzeit der Hypothek nur die Zinsen bezahlt. Erst am Ende der Laufzeit erfolgt die Tilgung über die Auszahlung der Lebensversicherung.

Ein weiterer Spezialbereich der Finanzierungen ist der Autokauf. Hier bieten sich dem Käufer im Wesentlichen zwei verschiedene Alternativen: Wie eine klassische Finanzierung funktioniert der Kauf auf Raten als erste Variante. Dabei bezahlt der Käufer meist eine Anzahlung, die etwa zwischen 10 und 40 Prozent des Gesamtpreises liegt, obwohl es auch Finanzierungsmodelle ganz ohne Anzahlung gibt. Am Ende der vereinbarten Vertragszeit wird dann eine Schlussrate fällig, die je nach Angebot und Höhe des Kaufpreises statt schwanken kann. Die zweite, neuere Variante ist das sogenannte Leasing, das ganz besonders für Firmen und Selbstständige steuerlich attraktiv ist, aber auch im privaten Bereich immer öfter gewählt wird. Dabei bezahlen Sie nach einer geringen Anzahlung eine monatliche Miete, in der bereits alle Nebenkosten wie zum Beispiel Wartung, Reparaturen und Versicherung inbegriffen sind. Am Ende der gewählten Laufzeit von meist 36 bis 48 Monaten entscheiden Sie dann, ob Sie das Leasing mit einem neuen Fahrzeug fortsetzen oder aber das bisherige zum Restwert kaufen möchten.

Welche weiteren Arten der Finanzierung gibt es?

Natürlich gibt es noch viele weitere Finanzierungsformen für ganz spezielle Bereiche in Unternehmen und im privaten Umfeld, deren Aufzählung hier aber den Rahmen sprengen würde. Kommen wir daher zu den verschiedenen Arten der Finanzierung, die uns im Alltag begleiten. Dazu gehört in erster Linie die Kreditkarte, die je nach Bank und Vertrag nicht nur die monatliche Zahlweise, sondern auch längerfristige Ratenzahlung erlaubt und wie ein kleiner Bankkredit gesehen werden kann. Zusätzlich bieten spezielle Zahlportale wie zum Beispiel PayPal, Apple Pay etc. die Möglichkeit, online einzukaufen, allerdings nehmen laut den Verbraucherzentralen die Beschwerden über digitale Bezahldienste kontinuierlich zu. Daher sollten sich betroffene Geprellte im Betrugsfall an ihre zuständige Verbraucherzentrale wenden, rät Lifestylesite.