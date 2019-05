Frauen mögen es warm

Frauen bringen bessere Leistung bei wärmeren Temperaturen, Männer dagegen bei geringeren. Dies sind Ergebnisse einer Studie, die im open-acess Journal PLOS ONE veröffentlicht wurden.

Bereits vorhergehende Untersuchungen konnten zeigen, dass Frauen auch in Räumen höhere Temperaturen mögen als Männer. Bisher wurde jedoch nicht untersucht, ob sich das auf die kognitiven Leistungen auswirkt. Dies haben Forscher nun nachgeholt und festgestellt, dass Frauen allgemein besser in Mathematik – und Sprachtests abschneiden, wenn die Raumtemperatur wärmer war und zwar auf einer Skala von 16 Grad C bis 32 Gard C deutlich am Ende. Seltsamerweise spielte die Temperatur für Tests, die logisches Denken betraf keine Rolle.

Insgesamt wurden 500 Personen gestestet. Die Temperatur stellte sich während der Tests nach dem Zufallsprinzip ein. Es zeigte sich, dass Frauen zu besseren Mathe- und Sprachleistungen fähig waren, wenn die Raumtemperatur deutlich höher war. IMK

Journal Reference:

Tom Y. Chang, Agne Kajackaite. Battle for the thermostat: Gender and the effect of temperature on cognitive performance. PLOS ONE, 2019; 14 (5): e0216362 DOI: 10.1371/journal.pone.0216362

Wenn es draußen sonnig und wohl temperiert ist, müssen Frauen als auch Männer Sonnenschutz benutzen. Glücklicherweise gibt es eine große Auswahl an Sonnenschutzmittel. Nur werden sie oft nicht richtig oder zu dürftig eingesetzt.

Die ausreichende Verwendung von Sonnenschutz ist jedoch absolut unerlässlich.

Ultrasun ist der von Dermatologen am häufigsten empfohlene Spezialist in Sachen UV-Schutz und beschäftigt sich seit über 25 Jahren ausschließlich mit diesem Thema. Als Innovations-Leader kennt das Schweizer Unternehmen alle Wirkstoffe und Schutzmechanismen, entwickelt permanent neue Technologien, um den UV-Schutz zu verbessern, noch sicherer und hautverträglicher zu gestalten. Ultrasun ist eine UV-Schutz-Marke, die konsequent auf kritische Inhaltsstoffe verzichtet.

Bestseller: Ultrasun Family SPF30, Extreme SPF50+ und Kids SPF50+



Diese besonders leichten Sonnenschutz-Gele für die sonnenüberempfindliche Haut enthalten einen photostabilen UVA- und UVB-Breitbandschutz und einen Infrarot-A-Schutzkomplex. Mehr Informationen zu allen Produkten unter: https://www.ultrasun.com/de-EU

Sonnenschutz perfekt kombinieren

Active Concentrate Sun Shield SPF 50 30 ml

30 ml

Frauen wissen zu schätzen, wenn eine Sonnenpflege UV-Schutz bietet und sich zudem perfekt mit jeder Tagespflege kombinieren lässt. Das Active Concentrate Sun Shield SPF 50 von Dr. Eckstein erfüllt diesen Wunsch. Das Konzentrat hilft Sonnenbrand zu vermeiden und schützt vor UV-bedingter vorzeitiger Hautalterung.

Es kann vor oder nach der Tagespflege aufgetragen werden und sollte vollständig einziehen. Bei Bedarf mehrmals täglich auffrischen.

Das Konzentrat kann auch lokal an exponierten Hautpartien, wie Nasen-, Hand oder Fußrücken sowie an den Ohren und im Nacken angewendet werden. Es eignet sich hervorragend zur Vorbeugung von unerwünschten Pigmentierungen, Altersflecken und Fältchen. Auch bei Neigung zu Mallorca Akne und für sehr sonnenempfindliche Haut.

https://www.doctoreckstein.de

Photo by Toa Heftiba