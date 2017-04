Eltern allein Zuhaus – denn die Kinder sind erwachsen und haben das elterliche Zuhause verlassen. Ein normaler Vorgang, doch deswegen nicht gleich unproblematisch. Wenn Kinder ausziehen, sind die meisten Eltern noch fit und gesund. Die Lebensgestaltung der beiden Generationen ist auch gar nicht mehr so unterschiedlich, wie noch vor einigen Generationen. Und die modernen Kommunikationsformen machen es möglich, ständig miteinander in Kontakt zu treten. Warum wird der Auszug der erwachsenen Kinder heute für viele Mütter und Väter dennoch so schmerzlich erlebt? Was ist da los in der Generation 45 plus und ihren Kindern? Liegt es daran, dass sie zu viel oder zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbracht haben? Immer mehr Frauen gehen während der Familienphase einem Beruf nach. Jetzt können Sie nicht loslassen, weil sie sich noch weiter einbringen, etwas nachholen wollen? Welche Rolle spielen Zeitgeist, Jugendkultur und die Angst vorm Älterwerden? Gerlinde Unverzagt hat mit Müttern, Vätern, Psychologen und anderen Experten gesprochen.

Oftmals wird bei diesem Thema die Sicht der Kinder vernachlässigt. Ganz anders in diesem Fall. Die Autorin, selbst viermalige Mutter, hat ihre zwanzigjährige Tochter Marie zu Wort kommen lassen. Und Marie hat sich zudem noch bei ihren Freunden umgehört. Dabei ist Überraschendes herausgekommen.

Das Eltern-Kind-Verhältnis hat sich sehr verändert und sich einem gesellschaftlichen Rahmen angepasst, der auch das Familienleben erfasst. Es gibt neue Rollenmuster, mehr Möglichkeiten des Zusammenlebens und mehrere Generationen können ein Kind erziehen. Daraus entstehen auch verschiedene Bindungsmuster und Gefühlslagen. Zum Glück aber auch, wie Gerlinde Unverzagt in ihrem überaus vielschichtigen, thematisch wichtigen Buch beschreibt, viele Möglichkeiten mit seinen Kindern weiterhin in einem positiven und wertvollen Kontakt zu bleiben.

Gerlinde Unverzagt

Generation ziemlich beste Freunde

ISBN 978-3-407-86438-3

Beltz Verlag