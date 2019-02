Geschenktipp und Anregung zum Valentinstag

Wenn sie gerade Eltern geworden sind, ein Babysitter noch nicht gefunden und Oma und Opa keine Zeit haben, dann können diese Tipps zum Valentinstag eine echte Anregung sein.

Valentinsgrüße aus der Küche

Wie wäre es dieses Jahr mal mit einer kulinarischen Überraschung? Denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen! livingpress gibt Tipps, wie ein kleines Candlelight-Dinner zum Feuerwerk anregend-sinnlicher Geschmackserlebnisse wird.

Verführung aus der Küche

Für den Partner oder die Partnerin zu kochen ist eine der schönsten Liebeserklärungen überhaupt. Gleichzeitig gehört das gemeinsame Essen zu den besten Möglichkeiten, Zweisamkeit zu zelebrieren. Angeblich lässt sich der Verlauf eines romantischen Abends durch bestimmte Lebensmittel, denen eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt wird, sogar beeinflussen. Scharfe Gewürze wie Chili, Pfeffer oder Curry haben eine stimulierende Wirkung, die in Sellerie und Ingwer enthaltenen ätherischen Öle sollen besonders empfindsam machen. Als belebend und anregend gelten außerdem frische Kräuter wie Estragon, Dill oder Minze.

Romantische Atmosphäre

Entscheidend für den Verlauf des Abends ist natürlich auch die Atmosphäre rund ums Essen. Ein schön gedeckter Tisch mit edlem Porzellan und feinen Gläsern oder pinkfarbenen Herzförmchen, Kerzenlicht und Blumen sowie leise, entspannte Musik sorgen für das romantische Ambiente. Dann kommen die süßen, heißen und scharfen Früchtchen aus der Küche ins Spiel, die entspannend wirken, die Durchblutung anregen und dafür sorgen, dass den Verliebten das Wasser im Munde zusammenläuft, bevor ihnen warm ums Herz wird.

Liebe ist am schönsten, wenn sie heiß ist. „Hot Love“ oder „Sweet Kiss“ heißen die Sorten aromatisierten Früchtetees, deren abgestimmte Kompositionen ein Genuss für alle Sinne sind. Nicht nur die Farbe Rot macht Lust auf mehr, auch die Inhaltsstoffe der Erdbeeren wirken sich vorteilhaft auf die Liebe aus. Als Julia Roberts im Film „Pretty Woman“ genussvoll in eine reife Erdbeere biss, war es nicht nur um Traummann Richard Gere geschehen – nachahmen erlaubt und gar nicht so schwer! Ein zarter Traum von Joghurtschaum mit Erdbeeren, Kardamon und Zitronenabrieb sorgt für einen anregenden Tagesbeginn und lässt die Herzen süßer Naschkatzen höher schlagen. Wer es exotischer mag, greift zu einem Gewürzkaffee mit Piment und Zimt, das im gesamten Orient als Liebesgewürz par excellence angesehen wird.

Heiße Gerichte, prickelnde Getränke

Der Granatapfel war die Lieblingsfrucht der antiken Liebesgöttin Aphrodite. Ein moderner Hochleistungsmixer zaubert in Sekundenschnelle aus Granatapfel- und Limettensaft, Chipotle-Pfeffer und gemahlenem Zimt, um nur einige Zutaten zu nennen, eine göttliche Granatapfel-Barbecue-Sauce, die keinen Wunsch nach sinnlichen Genüssen offen lässt.

Als prickelndes Getränk ist Champagner natürlich immer die erste Wahl, aber auch der Trinkgenuss der tizianroten Frucht des Granatapfels, der nicht nur Dichter, Götter und Liebende von jeher in seinen mystischen Bann gezogen hat, ist ein Hit – sowohl auf Partys in Hollywood als auch als offizieller Begrüßungscocktail bei der Oscar-Verleihung.

Kleiner Scharfmacher

„Chili Oil“ heißt eine der weltumspannenden Trendfarben für das kommende Jahr. Möbel, Tapeten, Mode – das scharfe Chili-Gewürz ist sozusagen in aller Munde, auch als neuer Gewürz-Mix für Chili con Carne, das mit seiner sanften Schärfe das Glückshormon Endorphin in Bewegung setzt und das körperliche Wohlbefinden steigert.

Sinnliches Vergnügen

Wer zu viel von dem scharfen Chili erwischt hat, sollte sich dem hemmungslosen Genuss von Milch- und Käseprodukten hingeben, z. B. einem Valentinsherz aus leckerer Käse-Sahne mit frischen Beeren und Minze, deren Name auf die wunderschöne Nymphe Minthe zurückgeht, die nach einem Flirt mit Hades, dem lasterhaften Herrscher der Unterwelt, zur Strafe von dessen Ehefrau Persephone in das duftende Gewächs der Minze verwandelt wurde, dem aufgrund seiner durchblutungsfördernden Wirkung heute noch eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt wird, ebenso wie der Schokolade, die die Maya und Azteken als Liebestrank mit echter Vanille würzten. Dabei ist schon das zarte Zerschmelzen warmer Schokolade im Mund ein rundum sinnliches Vergnügen. Der in Schokolade enthaltenen Aminosäure Tryptophan wird eine stimmungsaufhellende Wirkung nachgesagt – was ja kein Fehler ist, denn glücklich und zufrieden liebt und lebt sich‘s einfach besser. Text: livingpress

Nurture für junge Mütter

Den schönen Duft von „Nurture“ werden insbesondere werdende oder junge Mütter lieben. Die nachhaltige Kindermarke Gray Label hat sich mit dem Naturparfümhaus Abel Odor zusammengeschlossen und diesen Duft kreiert.

Die beiden Gründerinnen der Marken haben selbst Kinder und erkannten die bahnbrechende Reise, die Mütter während der Schwangerschaft und in der darauf folgenden Mutterschaft durchlaufen. Aus diesem Grund wollten sie einen Duft erschaffen, der Ruhe und Besinnlichkeit in das Leben der Frauen bringt. Die Mischung aus beruhigender Rose, belebender Orangenblüte, Sandelholz und der Wunderknolle Ingwer unterstützt die Frauen bei ihren täglichen Herausforderungen während der Schwangerschaft – und auch danach! Die Inhaltsstoffe sind anti-allergisch und aus natürlichen Quellen, also gut verträglich.

„NURTURE ist ein weicher, beruhigender Duft, der eine Mutter daran erinnern soll, sowohl auf sich selbst als auch auf ihre Kleinen aufzupassen.“

Zu bestellen unter: https://www.gray-label.com/en/shop/nurture-perfume.html/

Titelfoto: Jeff Sheldon