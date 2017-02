Gesund durch den Karneval

Allergiker sollten vorsichtig sein, wenn die fünfte Jahreszeit ihren Höhepunkt ereicht. Neben Theaterschminke und Perücken, die allergische Reaktionen und Juckreiz hervorrufen können, ist auch der Genuss bestimmter Speisen für Betroffene unangenehm oder sogar gefährlich. In Kombination mit Alkohol und körperlicher Anstrengung können sich die Beschwerden verschlimmern.

Es fängt schon bei der „Kamelle“ vom Karnevalsumzug an. Beim essbaren Wurfmaterial sind häufig weder Zutaten noch Allergene auf der Verpackung ausgezeichnet. Das kann für Karnevalisten mit Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten für Farb- und Konservierungsstoffe problematisch sein. Wer eine Allergie gegen Nüsse, Milch oder Eier hat, verzichtet besser auf Schokowaren vom Karnevalsprinz oder Dreigestirn. Die klassischen Hartkaramellen und Weingummi sind dagegen meist verträglich.

Traditionelles Faschingsgebäck wie Krapfen, Kücherl und Mutzen enthält Weizenmehl, Eier und teilweise auch Milch. Zudem werden viele Lebensmittel in Erdnussöl vorfrittiert. Wenn eine Allergie bekannt ist, sollten Sie sich beim Bäcker über die verwendeten Zutaten und auch das Frittieröl informieren. Je nach Rezeptur kann Salzgebäck eine Alternative zu Fastnachtsspezialitäten sein.

An den Karnevalstagen wird auch gerne ein Gläschen mehr getrunken. Allergiker sollten bedenken, dass sich Beschwerden unter Alkoholkonsum noch verstärken können. Bei einer Histaminunverträglichkeit ist auf die Alkoholsorte zu achten. So enthält ein Glas Bier deutlich weniger Histamin als ein Glas Rotwein. Histamin ist ein Gewebshormon, das im Körper etwa bei Entzündungsreaktionen eine wichtige Rolle spielt. Nicht nur für Allergiker gilt: Wer zwischendurch ein Glas Mineralwasser oder Apfelschorle trinkt, behält eher einen klaren Kopf. Dann ist der Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen, und die Jecken kommen gut gelaunt und ohne Kater durch den Karneval. Heike Kreutz, www.bzfe.de

In den Tagen nach dem Karneval herrscht oft Hochkonjunktur in HNO-Praxen. Erkältungen, Grippe oder Lärmtrauma gehören dann zu den häufigsten Beschwerden, mit denen die Jecken zum Arzt müssen. Das HNOnet NRW, ein Zusammenschluss niedergelassener Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, erklärt, wie sich Karnevalisten schützen können.

Zunächst: Die Grippewelle erreicht im Februar ihr Jahreshoch. Vor allem in großen Menschenmengen und bei engem Kontakt, wie es bei Rosenmontagsumzügen der Fall ist, haben es Viren leicht, sich schnell zu verbreiten. „Zudem treffen sie auf ein Immunsystem, dass durch den zurückliegenden Winter oft geschwächt und besonders anfällig ist“, erklärt Vorstandsvorsitzender und HNO-Arzt Dr. Uso Walter. Also: Vorsicht vor allzu engen Kontakten. Hinzu kommt, viele Kostüme sehen zwar hervorragend aus, sind aber bei winterlichen Temperaturen nur selten wettergerecht. Die Faschings-Narren verkühlen sich und das Risiko für Infekte steigt. Also: auf wettergerechte Kleidung achten. Und wer dann auch noch zu tief ins Glas schaut, bekommt von der Unterkühlung nicht einmal mehr etwas mit und wiegt sich in trügerischer Sicherheit. Also: mäßiger Alkoholkonsum ist angesagt, wenn man sich vor Erkältungen schützen will.

Karneval ohne laute Musik wäre nur halb so schön. Wer gerade noch laut mit gesungen hat, verspürt nicht selten auf dem Nachhauseweg ein Piepen im Ohr und nimmt Umweltgeräusche nur noch wie durch Watte wahr. Experten sprechen dann von einem Lärmtrauma. In der Regel geben sie allerdings schnell Entwarnung, denn bereits am nächsten Tag erlangen die Meisten wieder ihre volle Hörfähigkeit. Hält Taubheit oder das Piepen jedoch länger als drei Tage an, sollte unbedingt Arzt aufgesucht werden. Betroffen sind meist Menschen, die viel Stress haben. Aber auch länger anhaltende Lärmeinwirkung zum Beispiel durch überlaut eingestellte Musik bei iPod & Co. gilt als begünstigender Faktor.

Also: „Unbedingt die unmittelbare Nähe zu den Musikboxen meiden und sich mit Ohrstöpseln versorgen. Das beugt Hörverlusten vor.“

Weitere Tipps und eine Liste mit HNO-Ärzten unter www.hnonet-nrw.de