Gesunde Ernährung und körperliche Aktivität : Jetzt erst recht

(BZfE) – Quarantäne, Selbstisolation, Vermeidung sozialer Kontakte, Homeoffice – im Moment verbringen wir mehr Zeit in den eigenen vier Wänden als je zuvor. Gerade im Homeoffice fehlen die vielen kleinen sozialen Interaktionen, die im Berufsalltag für kleine Pausen sorgen. Auch die Bewegung kommt als Ausgleich für viele Menschen zu kurz. Das ist schlecht, denn Bewegung und körperliche Aktivität fördern nachweislich das psychische und körperliche Wohlbefinden, meint auch Professor Jens Kleinert vom Psychologischen Institut der Deutschen Sporthochschule Köln.

„Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt“, so Kleinert. Im Homeoffice könne man zum Beispiel alle dreißig Minuten für fünf Minuten Gymnastik oder ein kleines Workout am offenen Fenster machen. Aber auch Bewegung in der freien Natur ist laut Kleinert gerade jetzt wichtig. Dabei sind natürlich die Vernunftregeln des Robert-Koch-Instituts zu beachten, etwa was die Abstandsregel zu anderen Personen betrifft.

Ein Bewegungsspiel für die Familie bietet IN FORM an – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung: https://www.in-form.de/wissen/in-form-bewegungsspiel-fuer-die-ganze-familie/

Mehr Zeit zu Hause ist aber auch eine Chance, etwas mehr auf seine Ernährung zu achten. Was in der Hektik des Alltags oft zu kurz kommt ist die Muße und Ruhe, Lebensmittel mit Bedacht auszuwählen, sich Zeit beim Essen zu lassen und die Mahlzeit bewusst zu genießen. Ob einfache Rezepte für die ganze Familie oder auch mal ein aufwändigeres Gericht als besonders Event – Anregungen gibt es genug – unter anderem von den Intiativen IN FORM oder Zu gut für die Tonne! Bei der Auswahl empfehlenswerter Lebensmittel hilft die Ernährungspyramide des Bundeszentrums für Ernährung.

Rüdiger Lobitz, www.bzfe.de

Weitere Informationen:

www.bzfe-ernaehrungspyramide.de

www.bzfe.de/inhalt/was-esse-ich-981.html

https://www.in-form.de/

https://www.zugutfuerdietonne.de/beste-reste/

Spiele rund um die Ernährungspyramide,

Bestell-Nr. 3843, Preis: 2,50 Euro,

www.ble-medienservice.de