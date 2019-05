Gesundheit? Ein perfektes Nachschlagewerk für die ganze Familie

48 % der Bevölkerung lebten 2017 in Familien, 84 % in Familien mit zwei Elternteilen und 16 % als Familienmitglieder in Alleinerziehenden-Familien. Diese Zahlen liefert das Statistische Bundesamt in Wiesbaden zum „Internationalen Tag der Familie“.

Beeindruckende Zahlen und durchaus noch mal ein Grund, darauf hinzuweisen – Familie ist ein wichtiger Ort im Leben eines Menschen. Hier lieben und verstehen sich in den allermeisten Fällen Eltern und ihre Kinder. Und hier werden Einstellungen und Verhaltensweisen vermittelt. Erziehung findet statt, ob bewusst und ausgefeilt oder eher nach der Methode Laissez faire.

Ist Gesundheit auch ein Thema der Erziehung? Immer häufiger sollte man denken, betrachtet man die vielen Medien, die es dazu gibt. Doch wie kann dieses bedeutsame Erziehungsziel erreicht werden?

Dieser ganzheitliche Kindergesundheitsratgeber könnte dabei helfen.

Denn die Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder vermittelt in diesem Ratgeber alles, was Eltern für die Gesundheit ihrer Kinder wissen müssen: bestechend einfache Ratschläge, anschaulich dargestellt, wissenschaftlich fundiert und sofort umsetzbar.

Ihre Gesundheits-Tipps umfassen alle Lebensbereiche von Kindern zwischen 4 und 12 Jahren. Und diese vermittelt die Medizin-Journalistin und TV-Moderatorin mit viel Humor und gar nicht langweilig. Zu allererst gibt es grundlegende Informationen zur Kindergesundheit und zu Notfallbehandlungen bei Beschwerden.

Wichtig sicherlich, doch der Alltag bietet noch eine Reihe anderer Herausforderungen, wie Ernährung, mehr Bewegung und weniger TV & Co. Punkte, die gerne ohne Kämpfe und Disharmonie erreicht werden wollen. Und da kommt Charlottes Karlinders elfjährige Tochter June ins Spiel: Sie kommentiert und komplettiert die Ratschläge ihrer Mutter – sodass ihre Altersgenossen verstehen, warum der Körper auf Dauer nicht mehr funktioniert, wenn sie ihn nicht hegen und pflegen wie das geliebte Kuscheltier.

Wir alle wissen es, das Wichtigste im Leben der Eltern sind gesunde, fröhliche und entspannte Kinder. Der Kindergesundheits-Ratgeber hilft Eltern mit viel Humor und klugen Tipps dabei, einen eigenen Weg zu finden, um das Thema Gesundheit mit all ihren Facetten in den Erziehungsalltag zu integrieren. Ein perfektes Nachschlagewerk, das neben wissenschaftlich fundierten Ratschlägen auch vermittelt, dass gesund zu sein, am Ende richtig Spaß macht!

Gesundheit? Ein Kinderspiel!

Charlotte & June Karlinder

Verlag: Knaur MensSana HC

ISBN: 978-3-426-65846-8