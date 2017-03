Glutenfrei – nicht für alle gesund

Glutenfreie Lebensmittel sind zur Zeit der Renner und wichtig für Menschen, die eine Glutenunverträglichkeit haben oder an einer Zöliakie leiden, einer Auto-immun-Erkrankung, die die Dünndarmwände attackieren, wenn Gluten gegessen wird. Wer auf Gluten verzichtet, ohne diese Gründe, profitiert jedoch nicht von einer glutenfreien Ernährungsweise. Sie kann sogar gesundheitsschädlich sein. Gluten, auch Klebereiweiß genannt, ist ein Protein, das in den meisten Getreidesorten wie zum Beispiel Weizen, Roggen und Gerste enthalten ist.

Ergebnisse einer Studie an der Harvard-Universität lassen vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen glutenfreier Ernährung und der Entwicklung von Diabetes Typ 2. Die Wissenschaftler schauten danach, ob Probanden durch glutenfreie Ernährung einen Diabetes Typ 2 entwickeln. Am Ende der Studie zeigte sich, dass nahezu 16000 Teilnehmer ( Studiendauer 30 Jahre – 200.000 Probanden) an einem Diabetes Typ 2 erkrankt waren. Die meisten Teilnehmer aßen täglichen 12 g Gluten, etwa zwei oder drei Scheiben Brot. Diejenigen, die die höchste Menge Gluten verzehrten, hatten ein um 13 Prozent niedrigeres Risiko an Diabetes zu erkranken.

Grund: Wer sich hauptsächlich glutenfrei ernährt, verzichtet auch gleichzeitig auf Ballaststoffe und andere Mikronährstoffe, die aber wichtig sind, denn sie helfen zum Beispiel Diabetes zu verhindern. Wer also keine Zöliakie oder Unverträglichkeit gegen Gluten hat, sollte beruhigt wieder zu ballastreichen Müslis und Brot greifen. IMK

Quelle: EurekAlert