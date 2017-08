Gute Fette – schlechte Fette

Für viele gesundheitsbewusste Genießer scheint klar, fette Speisen sind ungesund. Doch es gibt wichtige Unterschiede zwischen den verschiedenen Fetten, die uns in den Lebensmitteln begegnen – oftmals versteckt in allem, was gut schmeckt: dem Sahneeis, der italienischen Antipasti oder dem Kartoffelgratin. Fette werden geliebt und gefürchtet. Wie man in der Vollwertküche mit weniger und dafür hochwertigen Fetten und Ölen Geschmack ins Essen bringt, berichtet diese Ausgabe.

Dabei bietet das Heft die aktuellsten Erkenntnisse rund um das Thema Fett: Es zeigt, dass native, pflanzliche Speiseöle klar die Nase vorn haben. Sie liefern nicht nur die gesünderen Fettsäuren, sondern sorgen durch hohe Qualität und intensiven Eigengeschmack dafür, dass wir sie in der Küche sparsamer einsetzen können. Industriell raffinierte und gehärtete Fette, die in vielen verarbeiteten Lebensmitteln stecken, können da nicht mithalten. Sie haben oft noch Transfettsäuren und andere Schadstoffe im Gepäck. Das Heft klärt auf, welche Fettschadstoffe gefährlich sind und wie wir sie vermeiden können.

Die Themen im Überblick:

Fette und Öle: Unbeschwerter Genuss in der Vollwertküche

Pflanzliche Speiseöle – ganz schön raffiniert!

Palmöl – Nachhaltig muss es sein

Schadstoffe in Speiseölen

Fette: Keiner will sie, jeder braucht sie

Weder No-Fat noch High-Fat

außerdem

Vegane Sporternährung: Top versorgt?

Matetee: Wiederentdecktes Kultgetränk

Arsen – ein ungelöstes Problem

Saisontipp: Fenchel

Wie immer enthält das Heft auch leckere Gerichte, die gesund, einfach und schnell zuzubereiten sind.

Bestellen kann man das UGBforum Fette unter diesem Link: