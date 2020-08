Haare- und Lippenpflege – jeweils mit einem Produkt leicht gemacht

Die Badezimmerregale sind bei den meisten Frauen gut gefüllt. Das bedeutet, die Anzahl der Tuben, Flaschen und Cremedosen nimmt bedrohliche Ausmaße an. Es gibt nun zwei Produkte auf dem Kosmetikmarkt, die es leichter machen, die Zahl der Utensilien zu reduzieren.

Bislang mussten wir uns immer entscheiden. Langanhaltende Farbe oder intensive Pflege? Herkömmliche Lippenstifte konnten die Lippen nie so geschmeidig und glatt halten wie reine Pflegestifte. Schnell wurden die Lippen wieder trocken, mit kleinen Fältchen und matter Farbe. Anders bei ocean kiss von skinicer: Der Lippenstift schenkt eine intensive Farbe über Stunden, aber bietet gleichzeitig die perfekte Rundumpflege: mit viel Feuchtigkeit, Anti-­aging und Schutz vor äußeren Einflüssen wie z. B. Wind, Kälte oder UV-­Strahlung.

Das Besondere an ocean kiss?

Der Mikroalgenwirkstoff Spiralin® spendet besonders viel Feuchtigkeit, er soll die Zellregeneration steigern und die Kollagenproduktion ankurbeln. Auch hautschädigende Bakterien und Keime werden abgewehrt. Zudem soll der Lippenstift vor vorzeitiger Hautalterung schützen.

Weitere natürliche Inhaltsstoffe wie Rizinus-­, Mandel-­ und Jojobaöl sowie Bienenwachs wirken zusätzlich feuchtigkeitsspendend und rückfettend. Natürliche Farbstoffe sorgen für eine kraftvolle, langanhaltende Farbe und Glanz. Der Lippenstift ist gluten-­ und laktosefrei und zu 100 % natürlichen Ursprungs.

ocean kiss ist in folgenden Tönen erhältlich:

Nude

Classic Red

Coral Pink

Dark Red

In Apotheken oder im Online-­Shop unter www.ocean-pharma.de erhältlich.

Blonde und gepflegte Haare mit 10 Miracle Leave-In Conditioner for Blondes

It´s a 10 Haircare ist für jeden Haartyp geeignet und liefert in nur einer Flasche Ergebnisse in Salonqualität – 10 Benefits in einem Produkt! Bisher in den USA zu kaufen, ist er nun auch in Deutschland erhältlich. Ich habe It’s a 10 Miracle Leave-In Conditioner for Blondes ausprobiert. Es ist speziell auf die Bedürfnisse von natürlichem und coloriertem blondem Haar abgestimmt. Nach dem Haarewaschen ins handtuchtrockene Haar mit ein paar Sprühstößen verteilen und das Haar ist deutlich besser kämmbar. Nach einigen Minuten des Trocknens an der Luft habe ich mein Haar wie gewohnt geföhnt und gestylt.

Mir gefällt, dass mein Dunkelblond mit den blonden Strähnen jetzt schöner und strahlender aussieht. Zudem fühlten sich die Haare insgesamt geschmeidiger an und sind glänzender. Alle Beauty- und Pflege-Hacks in einer Flasche – toll und empfehlenswert!

Inhaltsstoffe:

Extrakt aus chinesischen Teeblättern: Verbessert die allgemeine Haargesundheit mit Antioxidantien und Nährstoffen

Hydrolysiertes Seidenprotein: stellt das natürliche Feuchtigkeitsgleichgewicht wieder her und verleiht gleichzeitig Festigkeit und Glanz

Acai-Extrakt: verbessert Zugfestigkeit und Glanz

Panthenol: ein hochwirksamer Stärkungsmittel

Sonnenblumenkernextrakt: natürlicher Sonnenschutz, der vor Trockenheit und Farbverblassung schützt

Zitronensaft: Extrakt auf Fruchtbasis, der blonde Töne und Highlights verstärkt und die Ablagerung minimiert

Leinöl: komplexes natürliches Öl und Feuchtigkeitsmittel, das in den Haarschaft eindringt

Citronellol: ein zitroniges Duftöl, das das Haar gegen Umwelteinflüsse stärkt. Citronellol kann allergische Reaktionen hervorrufen. Allergiker sollten sich vorab informieren, ob sie die hier aufgeführten Stoffe vertragen können.

https://www.hair-care24.de