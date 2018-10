Eine nachhaltige Tasche ist im besten Fall ein lebenslanger Begleiter. Die Handtaschen, Rucksäcke, Weekender und Accessoires von Harold’s sind nach diesem Grundsatz konzipiert. Harold’s steht für cutting-edge Design, das trotz moderner Formsprache nicht an Authentizität einbüßt. Hochwertige Materialien und jahrzehntelange Erfahrung mit dem Traditionshandwerk sind den Taschen anzusehen. Produziert wird mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit, in Kooperation mit Unternehmen in Kolumbien, Indien und Deutschland.

Handtaschen aus hochwertigem Leder, wie die Leatherbag, sehen nicht nur schön aus..

Hecho a mano. In diesem südamerikanischen Ausdruck steckt eine Philosophie, die sich Harold’s zu eigen gemacht hat. Nicht nur die Handarbeit an sich ist gemeint, sondern auch eine Lebenseinstellung nach dem Motto „Lasse die Dinge wie sie sind“. Für das Frankfurter Label bedeutet das, dass die Rinder in Kolumbien im Freien auf weitläufigen Wiesenflächen leben.

Zudem werden die Leder möglichst in ihrem natürlichen Zustand belassen.

Dies macht sich in Haptik und Gebrauch bemerkbar. Die besonders leichten Leder gewinnen durch den täglichen Einsatz an Geschmeidigkeit und ausdrucksstarker Patina.

Die Geschichte des Familienunternehmens Harold’s geht bis in die 30er Jahre zurück. Damals begann alles mit einem Handwerksbetrieb. Langjährige Kooperationen mit ausländischen Partnern schaffen nicht nur faire Arbeitsbedingungen, sondern garantieren auch die gleichbleibend hochwertige Qualität und Verarbeitung der Produkte von Harold’s. Viele der Facharbeiter in Indien sind seit über 20 Jahren in den Unternehmen beschäftigt, in Kolumbien sind es über 30 Jahre – im Gegensatz zur weit verbreiteten Wanderarbeiterschaft. Dadurch kann das handwerkliche und technische Know-how bewahrt und innerhalb der Firma weitergereicht werden.