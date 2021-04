„Hello Berries“- kochen, backen und genießen mit Beeren

Ein tolles Rezeptbuch ist mir gerade in die Hände geraten. Ich liebe Beeren und offensichtlich die Autorinnen des Buchs „Hello Berries“ auch. Das merkt man an der sorgsamen und ungewöhnlichen Auswahl der Rezepte, die alle beerige Zutaten enthalten, entweder Blaubeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren oder Himbeeren.

Überraschend, wie vielseitig die Früchte verwendet werden können. Sie schmecken nicht nur gut zum Frühstück, sondern eignen sich auch für das Mittag- oder Abendessen. Gebäck, Torten, Konfitüren, Nachtisch und Getränke gehören selbstverständlich auch dazu. Aber diese Kreationen wie „gebackene Auberginen mit Dattelmus, Joghurt und Johannisbeeren oder gebratenes Doradenfilet mit süß-scharfer Erdbeersalsa“ und viele Rezepte mehr zeigen die beeindruckende Vielfalt der Verwendung von Beeren.

Beeren „wahre Schatzkammern der Natur

Und wie schön, dass die Beeren „wahre Schatzkammern der Natur sind“, wie die Autorinnen schreiben. Heimisches Superfood, das regelmäßig zur selben Jahreszeit mit wichtigen Vitaminen und Mineral- und sekundären Pflanzenstoffen prall gefüllt ist. Ihren Vitamingehalt behalten sie nur wenige Stunden, deswegen sollten sie am besten selbst gepflückt werden. Je frischer also, desto besser! Nachzulesen in der kleinen Beerenkunde. Dort erfahren LeserInnen noch mehr Wissenswertes rund um die bunten Vitaminbomben.

Wer sind die Macherinnen?

Julia Cawley ist Fotografin und lebt in Hamburg. Sie hat sich auf Food-Fotografie spezialisiert und liebt es bunt. Ihre Fotografien erschienen bereits in diversen Kochbüchern und Food-Magazinen.

Saskia van Deelen lebt in Hamburg, hat Betriebswirtschaft studiert, ist Ernährungsberaterin, kocht, backt, stylt und fotografiert aus Leidenschaft für ihren Blog »Dee‘s Küche«, der ursprünglich als erste Kochanleitung

für ihre erwachsenen Kinder gedacht war.

Vera Schäper ist Grafikdesignerin und lebt in Köln. Dort betreibt sie gemeinsam mit Jens Rehling ein Designbüro. Sie gestalten Magazine, Bücher und Broschüren und entwickeln Corporate Designs.

Julia, Saskia und Vera haben schon mehrere Kochbücher zusammen veröffentlicht.

Hello Berries

Kochen, backen und genießen mit Beeren

Saskia van Deelen (Rezepte), Vera Schäper (Gestaltung), Julia Cawley (Fotografie)

Hardcover, 173 Seiten

EUR 24,00 [D] · EUR 24,90 [A]

ISBN 978-3-7472-0246-3

Verlag: ars vivendi