Hollow Coves – Moments – ein ganz besonderer Musiktipp

Heute gibt es auf der Lifestylesite einmal einen Musiktipp. Die Australier Ryan Henderson und Matt Carins, die sich „Hollow Coves“ nennen, haben beide eine Vorliebe für akustische Musik und fürs Reisen durch die ganze Welt. Dass sie mit ihren Songs die Hörer*Innen glücklich machen, haben sie mit ihrer Debüt-EP aus dem Jahr 2017 und dem überaus passenden Titel „Wanderlust“ längst bewiesen. Weder das Reisen noch das Songwriting haben sie aufgegeben und darum erscheint heute ihr Longplayer „Moments“.

Der erste Song „Anew“ überzeugt auch gleich durch seine harmonische Melodie, die minimalistische Akustik-Gitarre und den tollen zweistimmigen Gesang. Er ist entstanden, weil sich Ryan Henderson und Matt Carins von der Landschaft Norwegens inspirieren ließen.

“We went on a hike to the top as the sun was setting. Every time we got higher, we saw more of the view. It was an incredible moment“, so Matt. Dies war die Grundlage für das ganze Album.

„The Open Roads“, der Song mit seinen schnellen Gitarrenläufen nimmt uns mit auf die Straße, die Freiheit bedeutet…

Here I am in this old town

Still dreamin‘ of the open road

I’ve been here for far too long

There’s so much more than this, I know

It’s been years since I’ve been gone

I miss the way it feels to roam

This urge that’s grown inside my heart

To pack my bags and hit the road

Hollow Coves lassen uns in eine andere Welt eintauchen

So klingt jeder Song auf seine je besondere Art anders und doch greift das gesamte Album „Moments“ auf magische Weise Elemente der Natur auf. Die selbstreflexiven Texte mit dem harmonischen Gesang kombiniert mit erdigem akustischen Folk sind perfekt ausgeführt, insbesondere in den Tracks „Adrift“ und „Beauty in the Light“.

Das letzte Stück „Patience“ klingt schon fast sakral mit hohen Stimmen und begleitenden Pianoklängen. Er bildet den Abschluss des Albums und lässt die Eindrücke und Bilder, die die Reisen bei den Musikern hinterlassen haben aufblitzen.

Die Musik lässt uns eine Weile die Welt um uns herum vergessen, wirkt jedoch nachhaltig auf uns, auch wenn sie bereits verklungen ist.

Heute erscheint das Album bei NETTWERK

http://www.hollowcoves.com/music