Im Herbsturlaub wohin? Buchtipps und mehr gibt es hier

Stabiles Wetter, Naturschönheiten und malerische Strandorte, das wünschen wir uns für unseren Herbsturlaub. Jetzt während der Coronakrise gibt es da einige Herausforderungen. Denn bestimmte Regionen in Europa sind mit einem Risiko für eine Ansteckung mit dem Virus verbunden. Die Sehnsucht nach Urlaub ist jedoch auch in Pandemiezeiten ungebrochen.

Laut einer aktuellen Studie* der IUBH Internationalen Hochschule mit dem ADAC Hessen-Thüringen unter über 2.500 ADAC Kunden und Mitgliedern verspürt fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer große bis sehr große Reiselust. Über 60 Prozent planen noch in diesem Jahr zu verreisen. Über 63 Prozent mussten in diesem Jahr bereits ihre Reise stornieren oder umbuchen.

Herbsturlaub – Auto ist das beliebteste Verkehrsmittel

Nicht Deutschland, sondern das europäische Ausland steht auf Platz eins der Reisepläne: Rund 44 Prozent zieht es zu unseren europäischen Nachbarn, 40 Prozent bevorzugen Deutschland als Reiseziel. Das Auto ist hierbei das beliebteste Verkehrsmittel: knapp über 60 Prozent möchten mit dem PKW verreisen. Das Flugzeug landet mit nur 16 Prozent auf Platz zwei. Knapp dahinter das Wohnmobil mit rund 10 Prozent. Als Unterkunft sind Ferienhäuser und -wohnungen beliebt (45 Prozent), gefolgt von Hotels (36 Prozent).

Dänemark hat eine geringe Zahl an Corona-Infektionen und lässt Reisende, die aus einem diesbezüglich sicheren Land einreisen will, ins Land.

„Wann am besten wohin in Europa“

Dänemark, schön und gut, aber Europa ist groß. Deshalb stellt sich die Frage, wann am besten wohin in Europa? Wer sie umfassend und unterhaltsam klären möchte, der ist mit diesem ultimativen Reiseplaner für jeden Monat gut gerüstet. Denn zu Beginn einer jeden Reise ist zu klären: „Wann am besten wohin?“. Die Lonely Planet-Experten haben in dem Band „Wann am besten wohin Europa“ für jeden Monat geeignete Unterkünfte zusammengetragen.

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass ein und derselbe Ort zu unterschiedlichen Zeiten vollkommen anders wirkt. St. Moritz beispielsweise beherbergt im Januar die Wintersport-High-Society und lädt im August mit Blumenwiesen und idyllischen Seen zum Erholen ein. Ebenso sollten Naturbeobachtungen gut geplant sein. Eine Polarlichterjagd in Finnisch-Lappland macht nur von September bis April Sinn, ab Mai ist das Schauspiel nicht mehr zu sehen.

„Wann am besten wohin Europa“ ist in zwölf Kapitel unterteilt, eines für jeden Monat. Mit Hilfe einer anschaulichen Legende und eines grafisch aufwendig gestalteten Entscheidungsbaumes lässt sich die passende Destination für den jeweiligen Monat und individuelle Wünsche herausfinden. Wiederkehrende Veranstaltungen, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Familienfreundlichkeit der Ziele werden in einem Eventkreis und einer Vier-Felder-Matrix dargestellt.

Erholung im Januar genießen, aber wo? Die schottischen Highlands bewundern, aber wann? Der Bildband beantwortet diese Fragen und empfiehlt für jeden Monat die besten Reiseziele innerhalb Europas. Ob für Sonnenanbeter, Aktivurlauber, Genießer oder Kulturliebhaber – jeder Reisetypus und jeder Geldbeutel kommt auf seine Kosten.

Wer nach Ideen für seine Reise sucht – ob Wochenendtrip oder Jahresurlaub – wird in diesem Inspirationsband fündig.

Wann am besten wohin

Europa – Der ultimative

Reiseplaner für jeden Monat

Lonely Planet

328 Seiten

Format 23,7 x 27,6 cm

Preis: € 26,90 (D) / 28,90 (A) / 37,50 (CH)

ISBN: 978-3-8297-3666-4

Auskünfte, wie sich die Pandemie in welchem Land auswirkt und wie die Reisebeschränkungen aussehen, erhalten Reisewillige beim Auswärtigen Amt der Bundesrepublik.

Travelset – Utensilien, die frau unbedingt auf ihre kurze Reise mitnehmen sollte

Dem kompletten heimischen Vorrat an Seren, Cremes und Reinigungsmilch zu Hause lassen und mit wenig Kosmetikgepäck zu reisen, ist möglich, wenn Frauen die kleinen und intensiv wirkenden Minis von Doctor Eckstein der Serie „Travel Set Beautiful Aging No 2“ für die Kurzreise einsteckt.

Die Haut ist schon etwas anspruchsvoller, Trockenheit und erste Fältchen zeigen sich? Dieses Set schenkt der Haut viel Feuchtigkeit und neue Frische:

REINIGUNGSMILCH SUPREME (30 ml),

COLLAGEN BALSAM (15 ml),

ACTIVE CONCENTRATE SILK AHA LIPOSOME COMPLEX (15 ml)

Doctor Eckstein

Die Rohstoffe der Kosmetikserie werden ressourcenschonend gewonnen wie kurze Wege bei Beschaffung und Produktion und Herstellungsprozesse, die im Einklang mit Mensch, Tier und Natur stehen. Die Formulierungen der Produkte bestehen aus hochwertigen Inhaltsstoffen. Mir gefällt die gute Verträglichkeit und wirksame Pflege der Produkte, die ich beide getestet habe.

Informationen zur ADAC und IUHB Studie*

Der ADAC Hessen-Thüringen ist Projektpartner des Hochschulprojekts „#Umdenken im Tourismus – Chancen in der Krise“ der IUBH Internationalen Hochschule. In den verschiedenen bundesweiten Projektgruppen werden kreative Ideen entwickelt, damit Tourismusbetriebe Wege aus der Corona-Krise finden können. Die Lösungsansätze erarbeiten duale Studierende zusammen mit den Praxispartnern und ihren ProfessorInnen. Im Rahmen des Projekts wurde in Kooperation mit dem ADAC Hessen-Thüringen eine Online Befragung zum Reiseverhalten der ADAC Kunden und Mitglieder in Hessen und Thüringen durchgeführt. Die Online-Befragung fand von 16. bis 25. Juli 2020 statt, teilgenommen haben 2.629 Personen. Die Auswertung erfolgte durch die IUBH. Weitere Informationen: www.umdenken-im-tourismus.de