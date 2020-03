Jetzt ist die richtige Zeit dafür, sein zuhause zu verschönern

Der Frühling trifft am 21. März zumindest kalendarisch ein. Da uns der Corona-Virus zwingt, zuhause zu bleiben, haben wir jetzt mehr Zeit, um einige liegen gebliebene Dinge zu erledigen, unsere DIY- Ambitionen auszuleben oder einfach einmal auszuruhen.

Hier gibt es eine Anleitung für DIY Anhänger, die ihre Blumentöpfe verschönern möchten. Dem Alltagsgrau kann mit den schönen Candy Colours der Garaus gemacht werden.

Die Arbeiten auf einer glatten Arbeitsunterlage (Glas oder Keramik) ausführen, zudem sind ein kleiner Blumentopf aus Keramik, Lineal oder Ausstechförmchen „Dreieck“ nötig .

Schritt 1: Aus jeweils 1 Block FIMO effect in den Farben Taupe, Vanille und Mint mit der Clay Machine auf Stufe 2 eine Platte auswalzen.

Tipp: Angefangene Arbeiten und Materialreste sollten vor Sonne und Wärme geschützt werden und können in einem Schraubglas oder in Frischhaltefolie aufbewahrt werden und so vor Staub und Schmutz geschützt werden.

Mit Ausstechförmchen gehts ganz einfach

Schritt 2: Auf der türkisfarbenen Platte jeweils zwei übereinanderliegende Linien im Abstand von 2,5 Zentimetern ziehen. In der unteren Linie alle drei Zentimeter eine Markierung setzen. Das Gleiche in der oberen Linie machen. Die erste Markierung liegt dabei 1,5cm vom linken Rand entfernt. Anschließend die Platte mit der Klinge von der unteren zur oberen Markierung durchschneiden, so dass gleichmäßige Dreiecke entstehen. Alternativ können die Dreiecke auch mit einem Ausstechförmchen ausgestochen werden

Schritt 3: Um etwas Variation in die Dreiecke zu bekommen, kann auch Blattmetall eingearbeitet werden. Dazu auf die taupefarbene FIMO Platte ein Sheet Blattmetall auflegen und mit einem Stupfpinsel vorsichtig andrücken. Für den Krakeliereffekt mit dem Acrylroller darüber rollen, so dass das Blattmetall zerreißt.

Schritt 4: Nun alle Dreiecke auf dem Blumentopf anbringen. Dabei am besten am oberen Rand beginnen und nach unten arbeiten.

Schritt 5: Sind alle Dreiecke in 2 Reihen aufgebracht, kann der untere Teil des Blumentopfes noch mit einer weißen FIMO Platte ummantelt werden.

Schritt 6: Nun das überschüssige FIMO auf der Unterseite des Blumentopfes abschneiden und den Blumentopf bei 110° C / 230° F im Backofen für 30 Minuten härten. Auskühlen lassen, fertig!

www.staedtler.com