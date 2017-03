Kaffee und Kakao, ein unschlagbarer Mix

Die Stimmung ist im Keller, weil das Wetter fies ist oder es noch genügend andere Gründe dafür gibt. Auf jeden Fall nimmt die Müdigkeit zu und die Aufmerksamkeit ab. Dagegen gibt es ein wirksames Rezept, behaupten zumindest Wissenschaftler der Clarkson und Georgia University. Und zwar eines, das sich schnell umsetzen lässt. Man nehme Kakao und Kaffee – zwei dunkle Geschwister, die sich ähnlich sehen und doch unterscheiden. Beide gemeinsam ergeben warm genossen eine unschlagbare Mischung. Kaffee allein macht eventuell ängstlich und hibbelig. Kakao sorgt für eine verbesserte Blutzirkulation des Gehirns, das erleichtert das Denken und erhöht die Konzentration. Deshalb am besten den Kaffee mit Kakao vermischt trinken, um wach zu bleiben. Die gute Laune kommt noch dazu.

Journal Reference:

Ali Boolani, Jacob B. Lindheimer, Bryan D. Loy, Stephen Crozier, Patrick J. O’Connor. Acute effects of brewed cocoa consumption on attention, motivation to perform cognitive work and feelings of anxiety, energy and fatigue: a randomized, placebo-controlled crossover experiment. BMC Nutrition, 2017; 3 (1) DOI: 10.1186/s40795-016-0117-z

Auf tablespoon wird gezeigt, wie ein echter Mocha-Latte zubereitet wird.