Kleider, die uns den Sommer bringen und träumen lassen

Wenn die Tage zunehmend länger werden, die Temperaturen in die Höhe klettern, Sonnenstrahlen auf der Haut kitzeln und sich das Leben konzentriert nach draußen verlagert, beginnt die Saison für Frühlings- und Sommerkleider. Sie sind nicht nur einfach zu stylen, sondern man sieht auch im Handumdrehen aus, als hätte man sich tatsächlich lange Gedanken um sein Outfit gemacht! Dieses Jahr sind mehr denn je Farben, Details und Schnitte vielfältig, und Kleider liegen stark im Trend. Sie transportieren Leichtigkeit, Unbekümmertheit und laden dazu ein, das Leben zu genießen. Sie versetzen uns schlicht in Urlaubslaune.

Hemdblusenkleid

Ein Hemdblusenkleid ist die perfekte Symbiose aus Seriosität und femininer Eleganz. Designt in klassischen Weiß- und Hellblautönen sind Hemdblusenkleider echte Klassiker und taugen gleichermaßen als Freizeit- und Business-Outfits, die genauso gut zu Sneakers aussehen wie auch zu Sandalen oder High Heels. Ein toller Trend, und das bereits seit mehreren Jahren – dieses Jahr gerne mit spannenderen Details wie Perlenknöpfe oder Gürtel und in A-Linie!

Photo by Oleg Ivanov

Blumenkleid

Blumenprints zählen ebenfalls zu den Must-haves der Sommerkleider und gehören in jeden gut kuratierten Kleiderschrank! Dieses Jahr gerne in A- Linie und maximalistisch, mit sehr dünnen Trägern und oversized. Richtig schöne Modelle, die noch dazu für jede Gelegenheit perfekt sind. So zum Beispiel online die Kleider von Roberto Cavalli. Für Hochzeiten als auch cool zur Lederjacke und Boots – edgy bis verspielt, diese Dresses machen jeden Trend mit, und erleichtern somit automatisch die Outfit-Wahl, ohne bieder oder langweilig zu wirken!

Photo by Tamara Bellis

Maxikleid

Maxikleider sind im Modesommer 2020 ebenfalls sehr gern gesehene Gäste! Sie strecken optisch und erzeugen eine lange Silhouette, die begeistert. Fließende Stoffe und minimalistisches Design stehen jedem und funktionieren im Urlaub genausogut wie zum entspannten Spaziergang in der Stadt. Fashionistas setzen im Sommer 2020 auf Maxidresses mit filigranen Trägern, dazu ein lässiger Dutt und große Sonnenbrillen, fertig ist der Diva-Look. Riemchensandalen, Mules, Ballerinas und Wedge- Espadrilles vervollständigen das lässig-elegante Outfit.

Slipdress

Slipdresses begleiten uns bereits seit dem letzten Jahr, genau genommen seit den 1990er. Das Tolle an Slip- Dresses ist sowohl ihre schmeichelhafte Silhouette als auch ihre Eleganz. Sie können für ein tolles Dinner zu Sandalen genauso getragen werden wie mit Sneakers zu einem entspannten Sonntagsbrunch. Am Ende sollte Kleidung genau das können: das Leben vereinfachen. Slip-Dresses sind auf jeden Fall absolute Kleider-Gewinner und wer es gerne up- and down dressed mag, ist hier genau richtig!

Einem wunderschönen Sommer 2020 steht damit zumindest an der Kleiderfront nichts mehr entgegen, und so hoffen wir, die tollen Modelle möglichst oft ausführen zu können!