Kochen mit Zitrone oder Kokos

Ja, die Kokosnuss ist auch bei uns schon recht beliebt, doch was alles mit dieser Frucht zubereitet werden kann, die äußerlich mit einer harten Schale versehen ist, wissen nur die wenigsten. Das ändert sich, wenn man dieses Buch „Koch mit Kokos“ zur Hand nimmt. Denn mit der Kokosnuss als Zutat sind schnell 25 leckere Gerichte entstanden, die alles andere als eintönig, sondern vielseitig und lecker sind. Rezepte, die das Plus der Kokosnuss, nämlich den hohen Gehalt an pflanzlichen Fetten sowie Mineral- und Ballaststoffen ausnutzen und uns einen ausgeglichenen Cholesterinspiegel und eine gesunde Darmflora bescheren. Die Rezepte leisten damit einen Beitrag zur gesunden Ernährung und bringen Abwechslung in den Alltag.

Die Vielfalt der Kokosnuss, wie Kokosmilch, Kokoswasser, Kokosblütenzucker, Kokosflocken und das Fruchtfleisch eignen sich für die leckeren Gerichte in verschiedenster Weise. So wie beispielsweise der süße Kokosmilchreis mit Espresso-Birnen oder die cremige Süßkartoffel-Kokos-Suppe mit Kokosmilch. Wer gesund und fit bleiben will, der kann das ganz einfach mit diesen Kochbuchrezepten!

Autor Lerchenmüller, Jessica

ISBN 978-3-86355-792-8

Seiten 64

Format 21 x 17 cm

Ausstattung Hardcover

Koch mit Zitrone

Zitronen sind sauer und gesund, aber das ist noch lange nicht alles, was diese Powerpakete in sich haben: Dank des hohen Anteils an Vitamin C und Kalium unterstützen sie die Funktionen von Herz, Nerven und Muskeln und tragen so zur Gesundheit des ganzen Körpers bei. In der Kochkunst sind sie beliebt, weil sie, leicht und frisch, für den besonderen Geschmack sorgen. Ein Spritzer Zitronensaft verleiht so manchem Gericht erst den richtigen Pfiff. Bei den 25 fruchtigen Rezepten dreht sich alles um die Zitrone, die dort ihre Vielseitigkeit beweisen: Saft und Schale der gelben Frucht schmecken in Dressings, zu Fleisch, Fisch und Gemüse oder süßen Speisen. In „Kochen mit – Zitrone” machen 25 Rezepte, etwa Hähnchen auf Zitronengemüse, Zitronenbutter mit Petersilie oder Auberginen in Zitronenrisotto, Lust auf mehr und versprühen dabei den unschlagbaren Charme des Sommers.

Autor Donhauser, Rose Marie

ISBN 978-3-86355-793-5

Seiten 64

Format 21 x 17 cm

Ausstattung Hardcover

Beide Kochbücher sind im EFM-Verlag erschienen