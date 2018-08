Kohlenhydrate – mit lebt es sich gesünder und länger

Diäten sind zu jeder Zeit gefragt und die Empfehlungen wechseln, was die Zusammensetzung und Dauer betrifft. Zur Zeit sind Low Carb-Diäten angesagt. Jetzt hat jedoch eine neue Studie herausgefunden, dass eine moderate Ernährung mit Kohlenhydraten gesund ist und das Leben verlängern kann.

Die Beobachtungsstudie umfasste mehr als 15.400 Menschen im Alter zwischen 45 und 64 Jahren. Die Analysen ergaben, dass die Art der Fette und Proteine, die die Kohlenhydrate bei einer Ernährung ersetzen, einen großen Einfluss auf die Gesundheit haben. Vegetarische Ernährung, die Kohlenhydrate durch pflanzliche Proteine und Fette ersetzt, scheint lebensverlängernd zu wirken. Wer dies mit tierischen Proteinen und Fetten versucht, also Rind- Schweine- und Lammfleisch verzehrt, lebt mit dem Risiko, sein Leben zu verkürzen. Denn ein hoher Anteil an tierischen Fetten und Proteinen kann zu Entzündungs­vorgängen im Körper führen. Dies begünstigt wiederum oxidativen Stress und die biologische Alterung. Bei einem zu geringen Verzehr von Obst und Gemüse dürfte ein Mangel an Vitaminen- und Spurenelementen auftreten.

Kohlenhydrate – zu viel ist schlecht, zu wenig ebenso

Ganz auf Kohlenhydrate zu verzichten, so sollte sich niemand ernähren, empfehlen die Autoren der Studie. Der Körper braucht eine moderate Zufuhr, um bei körperlicher Betätigung einen kurzfristigen Energiebedarf zu decken. Demnach ist eine Ernährung für alle Bevölkerungsgruppen gesund und lebensverlängernd, wenn sie einen Anteil von 50 Prozent Kohlenhydrate aufweist. -IMK-

Sara B Seidelmann, Brian Claggett, Susan Cheng, Mir Henglin, Amil Shah, Lyn M Steffen, Aaron R Folsom, Eric B Rimm, Walter C Willett, Scott D Solomon. Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis. The Lancet Public Health, 2018; DOI: 10.1016/S2468-2667(18)30135-X

Quelle: sciencedaily

Photo by Brooke Lark