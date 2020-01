Kreative Wanddekorationen gestalten mit IXXI-World

Der Name ist Programm bei IXXI-World. Denn gerät man in die bunte und kreative Welt der Marke, sind die x-förmigen Verbindungsstücke, die die einzelnen Fotos und Bilder zu einem Gesamtwerk zusammenhalten, nicht zu übersehen. Hier kann jeder nach seiner Wanddekorationen suchen und findet sie auch: Ob eigene Fotos oder aus der umfangreichen Bilddatenbank der IXXI-World stammend, es können ganz individuelle Dekorationen für die eigenen vier Wände entworfen werden.

Einmal an der Wand heißt nicht, so muss es lange bleiben. Eine Collage mit eigenen Fotos oder ein Bild aus einer Kollektion kann umstandslos ausgetauscht werden. Es geht einfach und macht Spaß, ich habe es selbst ausprobiert. Die vielfältige Auswahl und das unkomplizierte Hochladen eigener Bilder und Fotos, lässt schnell eine tolle Dekoration entstehen. Auch das Zusammenfügen zuhause ist kinderleicht, nachdem die Lieferung innerhalb von zwei Tagen erfolgt ist.

Es stehen auch immer neue Kollektionen zur Verfügung. Durch die Zusammenarbeit mit inspirierenden Partnern, wie internationale Museen, Designer und Fotoagenturen, bietet IXXI weltweit bezahlbares Dutch-Design an.

Nach dem großen Erfolg der Berlin-Kollektion, gibt es jetzt die neue Köln-Kollektion. Sie besteht aus Bildern von der Stadt selbst, aber auch aus Werken ortsansässiger Designer, Fotografen und (Graffiti-)Künstler. Eines vereint alle Werke und Künstler – ihre Liebe zu Köln.

Bo Lundberg – Köln 86

IXXI x Bo Lundberg

Es ist schwer, sich einen Künstler vorzustellen, der kräftige Farben so liebt, wie Bo Lundberg. Strahlendes Pink, dunkles Orange und frisches Blau poppen auf von seinen einfachen Motiven, die meist eine glamouröse, sorgenfreie Welt abbilden. Speziell für die Köln-Kollektion von IXXI hat Lundberg seine Vision für die städtische Kläranlage, den Colonius und den Alten Markt festgelegt.

IXXI x Semor the mad one

Semor the Mad One

Der deutsche Graffitikünstler Kai „Semor“ Niederhausen, auch bekannt als „Semor the mad one“, wohnt und arbeitet in Köln und liebt seine Stadt. Als Autor organisiert er regelmäßig Events und Workshops für Kinder und Jugendliche, um diesen das Schreiben näher zu bringen. „Semor“ selbst nennt sich einen Autodidakten, weil ihm das Schreiben alles bedeutet. „Love what you do and do what you love!“

IXXI x Pascal Deckarm

Pascal Deckarm – Sunset

Pascal Deckarm ist ein freischaffender Fotograf und Designer aus Köln. In seinen grafischen Werken sind die Einflüsse der Siebzigerjahre erkennbar: minimalistische, geometrische und abstrakte Formen in überwiegend ungesättigten Farben. Inspirationen erhält er auf seinen Reisen nach Japan und Skandinavien.

IXXI x Berlingraphie

Berlingraphie – Dom

Wie sein Künstlername bereits suggeriert, kommt Berlingraphie (dessen echter Name Heiko Pranzer ist) nicht aus Köln. Der aus Berlin stammende Fotograf und Social-Media-Guru fotografiert den Alltag und seine eigene Wahrnehmung und hält fest, was die Stadt einzigartig macht. So auch für Köln. Er liebt diese Stadt und hat sie aus überraschenden Blickwinkeln fotografiert.

IXXI x Art in Maps

Karte als Kunst steht für das Drucken der wertvollsten Erinnerungen. Von der Stadt, in der man sich verliebt hat, wo die Kinder geboren sind oder die schönste Reise hingeführt hat. Mit den Weltkarten von kunstinkaart bleibt diese Erinnerung unvergessen.

IXXI x Minzeone

Minzeone – Eye

Minzeone, dessen Name in Wirklichkeit Martin Scholz ist, wohnt bereits seit 12 Jahren in Köln, wo er Design studiert und sich als Künstler nieder-gelassen hat. Mit Spraydosen und Pinseln gestaltet Minzeone die schönsten Wandkreationen für drinnen und draußen. Darüber hinaus stellt er Objekte wie Leuchten und Skateboards her. Minzeone ist nicht nur Künstler, sondern auch Inhaber des Ladengeschäftes „Onkel Dose“, einem Graffitishop in Köln.

IXXI x Susanne Beucher

Susanne Beucher malt und zeichnet abstrakte Charaktere und Figuren. Mit Acryl- und Sprühfarbe sowie Collage-Elementen arbeitet sie im Detail und in Schichten an ihren Bildern, die oft von kleinen, niedlichen Kreaturen „bevölkert“ werden. Anschließend werden die komischen Motive aus ihrem Kontext entfernt und zu neuen Bildern verarbeitet, die an Street Art erinnern.

IXXI x Andreas Hentrich

Palm Leaves von Andreas Hentrich

Die Bilder von Andreas Hentrich scheinen fotografiert zu sein, aber in Wirklichkeit handelt es sich um Gemälde. Der freischaffende Kölner Künstler hat sich auf realistische Malerei spezialisiert. Seine Aquarelle und Ölgemälde enthalten kleinste Details und häufig botanische Motive. Hentrich gibt Aquarellkurse an der Berliner Kunstakademie und organisiert regelmäßig internationale Ausstellungen.



IXXI x Pau Quintanajornet

Inspiriert von den Worten Pablo Nerudas: „Wandmalereien sind die Bücher der Menschheit“ begann die ursprünglich aus Chile stammende Künstlerin Pau Quintanajornet im Jahr 2013 mit einem langfristigen Kunstprojekt. Inzwischen sind ihre Kunstwerke auf Mauern in Ägypten, Tunesien, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, den Vereinigten Staaten, China, Ecuador, Peru, Bolivien und Chile zu finden. Speziell für IXXI gestaltete sie zwei farbenfrohe Kunstwerke.

Heart von Pau Quintanajornet



