Lifestyle-Messe Ambiente 2017

Hersteller aus 96 Nationen präsentieren vom 10. bis 14. Februar 2017 auf der Weltleitmesse für Konsumgüter – der Ambiente – ihre Produkte. Die Fachmesse wird für fünf Tage zum Zentrum der internationalen Konsumgüterbranche. Wir haben zwei Hersteller und Produkte ausgesucht, die wir besonders interessant fanden:

Weltneuheit Paperpearl: Schmuck aus den Fasern der Natur

Manche Neuheiten verbreiten sich erst ganz leise: Hier ein Geheimtipp, da eine Empfehlung, ein einzigartiges Präsent – Paperpearl! Plötzlich ist Paperpearl-Schmuck ein Must-have, die Geschichte der Schmuck-Designerin Heike Gödecke in aller Munde. Denn sie ist zugleich Erfinderin: Paperpearl ist eine Weltneuheit – ein nie dagewesenes Material, erschaffen für eine einzigartige Schmuckkollektion.

Weltweit suchen Designer nach neuen, natürlichen Fasern; Heike Gödecke hat sie gefunden. Sie arbeitet mit Flachs, einer Pflanze, die nicht gemäht, sondern gerupft und dann in feine Fasern verarbeitet wird.

Dass Flachsfasern vielseitig sind, ist schon historisch bekannt: Sie stecken in Leinenhemden, in Sportgeräten, selbst im Dachhimmel eines Trabbis. Doch bei Heike Gödecke ist Flachs mehr als ein Naturfaserverbundstoff. Aus ihrer geheimen Zauberformel entsteht ein Feuerwerk an Faszination, ein Kaleidoskop an Farben, gebannt in Ringe und Ohrringe, Armband, Kette und Collier.

Immer neue Kreationen verlassen Heike Gödeckes Manufaktur in Rottenburg am Neckar. Eben noch war ein mehrköpfiges Team damit befasst, das innovative Material liebevoll von Hand zu Perlen zu drehen, da hat die Künstlerin schon ihre Faszination für Perlen in Würfelform entdeckt. „Wer sagt, dass immer alles so bleiben muss, wie es war?“, lächelt die 57-Jährige, und hat neben der Würfel- und Kugelform sogar noch eine dritte Art von Perlen geschaffen, die Linie TAO von Paperpearl.

In spannungsvoller Kombination mit Edelstahl entstehen Schmuckstücke in leuchtenden Farben mit eigenwilligem Charakter – garantiert lichtecht, wasserfest und hautverträglich.

Das Spiel der Farben ist ein Markenzeichen von Paperpearl: Bis heute ist eine Palette 60 brillianter Farbtöne entstanden, die in unzähligen Variationen angeordnet und marmoriert werden können. Mit jedem Vorgang entstehen neue, feinste Strukturen und Muster – jedes Paperpearl-Schmuckstück ist ein Unikat.

Weitere Informationen unter: www.paperpearl.de

Fotos: Heike Gödecke, Paperpearl

Schmuck für Auge und Hand

HANDBRILLE ist die stylische Lesebrille mit Griff – sie ist immer zur Hand, hoch funktional und gleichzeitig ein modisches Must-have, um bei Bedarf jeden Augenblick selbstbewusst scharf zu erleben. Dazu wurde das traditionelle Lorgnon neu interpretiert, als individuelles Lifestyle-Statement und einzigartiges Schmuckstück für Hals und Gesicht.

Die HANDBRILLE Modelle sind damit ein echter Hingucker – sehen und gesehen werden, das Leben ist bunt und schön! HANDBRILLE ist ein durch und durch positives Produkt, das für Lebensfreude, Optimismus und Stärke steht.

Vermeintlich gilt der Verlust der vollen Sehkraft als Schwäche, eine sogenannte Sehschwäche. Dies muss nicht so sein, denn es ist eine Stärke sich seiner Schwächen bewusst zu sein und das Beste daraus zu machen. Warum also nicht damit kokettieren? HANDBRILLE füllt damit eine Lücke und eignet sich hervorragend dazu, seine Schwächen in Attraktivität zu verwandeln.

HANDBRILLE bietet somit ein extravagantes, stilsicheres Mode-Accessoire, das überrascht und souverän zu gleich ist. Dass ein Lorgnon eine starke Aussage- und Anziehungskraft hat, zeigt untere anderem Meryl Streep in ‚Der Teufel trägt Prada‘.

HANDBRILLE ist beidseitig nutzbar, somit sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder verfügbar. Der Vollrahmen besteht aus hautfreundlichem Cellulose-Acetat. Die Brille wird in einem hochwertigen Hardcover-Etui aus gebürsteten Kunststoff mit separaten Einlegefächern geliefert. Zum Lieferumfang gehört ein rundgesäumtes, neutral-schwarzes Lederband, so dass die Brille sofort genutzt werden kann.

HANDBRILLE kosten modellunabhängig 129 EUR, zzgl. Versand.

Interessenten finden HANDBRILLE aktuell auf der ambiente 2017 in Halle 9.2 / Stand a64

Titelfoto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH