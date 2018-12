Living Coral ist die Pantone Farbe des Jahres 2019

Das fröhliche, lebensbejahende Korallenrot mit goldenen Untertönen spendet Energie und belebt auf sanfte Art.



Strahlend und dennoch mild umgibt uns PANTONE 16-1546 Living Coral mit Wärme und Behaglichkeit, Komfort und Schwung in unserem dynamischen Umfeld.

Inmitten des Ansturms digitaler Technologien und dem immer weiter ansteigenden Anteil sozialer Medien an unserem Alltag sehnen wir uns nach Authentizität und echten Erfahrungen, die uns Verbindung und Vertrautheit ermöglichen. Als Symbol für unseren natürlichen Wunsch nach Optimismus und erfreulichen Erlebnissen verkörpert Pantone 16-1546 Living Coral unser Verlangen nach spielerischem Ausdruck.

Das den aktuellen Zeitgeist repräsentierende Pantone Living Coral ist eine behagliche Farbe, die in unserer natürlichen Umgebung vorkommt und gleichzeitig in den sozialen Medien für belebende Wirkung sorgt.

Die Farbe strahlt die gewünschten, gewohnten und energetisierenden Aspekte einer in der Natur vorkommenden Farbe aus. In seiner prachtvollen, doch leider so schwer erreichbaren natürlichen Umgebung unter dem Meer verzaubert der anregende, spritzige Farbton Auge und Sinne. Pantone Living Coral entstammt dem Zentrum eines natürlichen und farbenfrohen Ökosystems und erinnert uns daran, dass Korallenriffs einem ganzen Kaleidoskop von Farben Schutz bieten.

Living Coral in Mode und Accessoires

Sie inspiriert zu experimentierfreudigem und spielerischem Ausdruck in Herren- und Damenkollektionen für die Straße und den Laufsteg. Die warme Schattierung vermittelt Wohlgefühl und eine positive Einstellung in einfachen Farbstorys, ist dafür aber um so experimenteller und prickelnder in puncto Muster, Texturen und anderen monochromen Looks. Als ansprechender Akzentfarbton ermöglicht Pantone Living Coral beeindruckende Kontraste quer durch das gesamte Farbspektrum.

Living Coral in Produktdesign

Sie ist von Natur aus für alle Produkte quer durch alle Altersgruppen und Geschlechter geeignet. Materialien mit Textur und freundlichen Farben wie Pantone 16-1546 Living Coral erinnern uns an unseren Wunsch nach Produkten, die menschliche, motivierende Produktmerkmale besitzen.

Living Coral in den sozialen Medien

Die Transformation aus der Natur in die digitalen Medien macht die Farbe besonders intensiv, da es beim Betrachter dieselben Gefühle weckt wie in seiner ursprünglichen Umgebung. Die Lebendigkeit und Spritzigkeit von Living Coral macht es in sozialen Medien und digitalem Design besonders aufmerksamkeitsstark.

Die Farbe in Schönheitsprodukten

Das lebensbejahende, mit allen Hauttönen harmonierende Pantone Living Coral bringt natürliche Farbe in Beauty-Produkte wie Rouge, Augen-Make-up und Lippenstifte. Mutige, verspielte Looks verstärkt Living Coral ebenfalls, liegt es doch im Mittelpunkt des Farbkaleidoskops und ermuntert zu Experimenten mit Farbpaletten, Texturen, Schimmer und Schein.

Bild- und Textquelle: PANTONE