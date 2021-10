Männer – nachts schlaflos und tagsüber extrem entscheidungsfreudig

Viele Frauen klagen über Schlaflosigkeit, die durch den Mondzyklus beeinflusst wird. Nun hat eine neue Studie der Universität Uppsala herausgefunden, dass der Schlaf von Männern möglicherweise stärker dadurch beeinflusst wird als der von Frauen.

Bereits frühere Studien brachten widersprüchliche Ergebnisse über den Zusammenhang zwischen Mondzyklus und Schlaf. Gründe sind beispielsweise Zufallsbefunde. Oder Störfaktoren, von denen bekannt ist, dass sie sich auf den menschlichen Schlaf auswirken und nicht berücksichtigt wurden, wie etwa eine obstruktive Schlafapnoe.

Mondphase als Auslöser für schlechten Schlaf bei Männern?

Während der zunehmenden Periode nimmt die von der Erde aus gesehene beleuchtete Mondoberfläche zu. Der Zeitpunkt, an dem der Mond den Meridian eines Ortes überquert, verschiebt sich allmählich in die späten Abendstunden. Im Gegensatz dazu nimmt die beleuchtete Fläche während der abnehmenden Periode ab. Der Zeitpunkt, an dem der Mond den Meridian eines Ortes kreuzt, verschiebt sich allmählich in die Tagesstunden.

Männer, deren Schlaf in Nächten in der zunehmenden Periode des Mondzyklus aufgezeichnet wurde, zeigten eine geringere Schlafeffizienz und eine längere Wachzeit nach Einsetzen des Schlafs als Männer, deren Schlaf in Nächten in der abnehmenden Periode gemessen wurde. Im Gegensatz dazu blieb der Schlaf von Frauen weitgehend unbeeinflusst vom Mondzyklus. Die Ergebnisse sind dieses Mal robust, denn sie wurden von anderen Variablen wie chronische Schlafprobleme oder den Schweregrad einer obstruktiven Schlafapnoe bereinigt.

Ein Mechanismus, durch den der Mond den Schlaf beeinflussen kann, ist das vom Mond reflektierte Sonnenlicht zu den Zeiten, zu denen die Menschen normalerweise zu Bett gehen. Darüber hinaus legt eine neuere Studie nahe, dass das männliche Gehirn stärker auf das Umgebungslicht reagiert als das weibliche.*

Männer entscheiden extrem

Die Nacht ist vorbei und Männer wie Frauen müssen am Tag viele Entscheidungen treffen. Männer neigen, so hat eine Studie gezeigt, eher zu extremen Entscheidungen als Frauen.

Dies ist das wichtigste Ergebnis der neuen Studie mit mehr als 50 000 Teilnehmern in 97 Stichproben, die in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht wurde.

Die Ergebnisse belegen auch, dass die extremeren Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen von Männern sowohl positiv als auch negativ sein können.

Zudem stehen Männer viel häufiger als Frauen an den extremen Enden des Verhaltensspektrums. Entweder sie handeln sehr egoistisch oder sehr altruistisch, sehr vertrauensvoll oder sehr misstrauisch, sehr fair oder sehr unfair, sehr risikofreudig oder sehr risikoscheu und entweder sehr kurzfristig oder sehr langfristig orientiert.

Erklärungsversuche

Die Forscher vermuten, dass die Unterschiede evolutionäre Wurzeln haben könnten. Aber es gibt auch alternative Erklärungen für die Existenz dessen, was oft als größere männliche Variabilität bezeichnet wird.

Die evolutionäre Theorie legt nahe, dass Männer vom Durchschnitt abweichen mussten, um sich abzuheben und für Frauen attraktiv zu sein, um sich fortzupflanzen. Frauen dagegen waren in der Lage, Sexualpartner anzuziehen und konnten dabei durchschnittlich bleiben.

Erklärung dafür könnten jedoch doch auch normative Erwartungen an die Rolle des Mannes sein. Ein akzeptables geschlechtsspezifisches Verhalten zeigt sich in extremen Verhaltensweisen. Damit wären sie sozial konstruiert und verstärkt. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass das sozial konstruierte Patriarchat es in vielen Gesellschaften geschafft hat, Frauen einzuschränken und ihnen die Möglichkeit zu nehmen, das gleiche Maß an Variabilität zu zeigen wie Männer.**

Hautunterschiede

Männer und Frauen unterscheiden sich auch wenn es um unser größtes Organ geht. Gemeint ist unsere Haut, und die von Männern ist anders als die der Frauen. Männerhaut verfügt über mehr Talgdrüsen. Sie ist daher meist fettiger und neigt wegen der erhöhten Talgproduktion zu Hautunreinheiten.

Aber auch Belastungen und Stressfaktoren lassen die Haut der Männer nicht unberührt. Sie kann dadurch fahl, müde und glanzlos erscheinen. Eine vegane Männerpflege ist hier zu empfehlen.

Die tägliche Rasur strapaziert und reizt die Haut

Hier hilft das MEN SHAVING GEL von Doctor Eckstein, ebenfalls ein veganes Produkt mit innovativen und bewährten Inhaltsstoffen wie Süßholzwurzel, Bisabolol und Sorbitol. Es pflegt die Haut intensiv, macht zudem die Barthaare geschmeidig und ermöglicht eine glatte und schonende Rasur. Gleichzeitig stärkt das Gel die Hautbarriere und ist gut für sensible Haut geeignet.

*Uppsala University

**University of Sydney