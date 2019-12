Männer und Frauen stellen ihre Forschungsergebnisse unterschiedlich dar

Und haben damit auch unterschiedlichen Erfolg, wie eine Studie in der Weihnachtsausgabe von The BMJ zeigt. Die Ergebnisse machen darüber hinaus verständlich, dass dies für die berufliche Karriere bedeutsam sein könnte. Denn eine positive Formulierung der Forschungsergebnisse ist auch mit einer höheren Rate nachfolgender Zitate verbunden, die oft verwendet werden, um den Einfluss von Forscher*innen einzuschätzen. Sie könnten wichtige Auswirkungen auf den beruflichen Fortschritt haben.

Frauen bleiben in der akademischen Medizin und den Biowissenschaften unterrepräsentiert. Sie verdienen auch weniger, erhalten weniger Forschungsstipendien und erhalten weniger Zitate als ihre männlichen Kollegen.

Wissenschaftler stellen ihre Forschungsergebnisse positiver dar als Wissenschaftlerinnen

Photo by Walter Otto

Ob sich Männer und Frauen darin unterscheiden, wie positiv sie ihre Forschungsergebnisse darstellen, und ob dieses positive „Framing“ auch mit mehr Zitaten verbunden ist, wollten die Wissenschaftler untersuchen. Sie analysierten die Häufigkeit der Verwendung von Wörtern wie „neuartig“, „einzigartig“ oder „beispiellos“ in Titeln und Abstracts von über 100.000 Artikeln aus der klinischen Forschung und über sechs Millionen Artikeln aus den Biowissenschaften, die zwischen 2002 und 2017 veröffentlicht wurden.

Diese positiven Begriffe wurden dann mit dem Geschlecht des Erst- und Letzt-Autors in jedem Artikel verglichen. Sie bewerteten auch, ob geschlechtsspezifische Unterschiede bei der positiven Darstellung mit der Auswirkung auf die jeweiligen Zeitschrift variierten.

Insgesamt betrafen 17% der klinischen Forschungsartikel einen weiblichen Erst- und Letzt-Autor, während 83% der Artikel männliche betrafen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Artikel, bei denen Erst- und Letzt-Autor Frauen waren, im Durchschnitt 12,3% seltener positive Begriffe zur Beschreibung von Forschungsergebnissen verwendeten als Artikel, bei denen das Männer waren.

Eine positive Präsentation war im Durchschnitt mit 9,4% höheren nachfolgenden Zitaten und 13% höheren Zitaten in hochwirksamen klinischen Zeitschriften verbunden, basierend auf ihrem Einflussfaktor (ein anerkanntes Maß für die Wichtigkeit oder den Rang einer Zeitschrift).

Untersuchungen deuten darauf hin, dass Frauen in Peer Reviews höheren akademischen Standards unterliegen, was zur Erklärung dieser Ergebnisse beitragen könnte, so die Autoren.

Dies ist eine Beobachtungsstudie, kann also keine Ursache feststellen, und die Forscher weisen auf einige Einschränkungen hin, die die Ergebnisse beeinflusst haben könnten. Die Ergebnisse waren jedoch ähnlich, nachdem verschiedene Faktoren berücksichtigt wurden, darunter der Journal Impact Factor, der wissenschaftliche Untersuchungsbereich und das Erscheinungsjahr, was darauf hindeutet, dass sie verlässlich sind.

Insofern geben die Autoren an, dass ihre Studie bedeutsame Belege dafür liefert, dass Männer in der akademischen Medizin und den Biowissenschaften ihre eigene Forschung günstiger präsentieren als Frauen, und dass diese Unterschiede dazu beitragen können, die Aufmerksamkeit auf ihre Forschung zu lenken, und höhere nachgelagerte Zitate zu erzielen .



Diese Ergebnisse legen nahe, dass Unterschiede im Grad der Eigenwerbung, insbesondere in den Fachzeitschriften mit den höchsten Auswirkungen, „zu den gut dokumentierten geschlechtsspezifischen Unterschieden in der akademischen Medizin und in der Wissenschaft im weiteren Sinne beitragen können“, so die Schlussfolgerung.

Es gibt mehr Ärztinnen als Ärzte. Unsere Sprache sollte diese Realität widerspiegeln.

„Wir müssen an die Wurzel, an das System, die geschlechtsspezifische Unterschiede unterstützen“, schreibt Julie Silver von der Harvard Medical School und ihren Kollegen in einem verlinkten Editorial.

Anstatt Frauen zu ermutigen, ihre Forschungsergebnisse positiver zu formulieren, sollten Interventionen eingesetzt werden, um Männern bei der Ausübung von mehr Zurückhaltung zu helfen. Und sie fordern die Herausgeber, Produzenten und Konsumenten von wissenschaftlicher Literatur auf, zusammenzuarbeiten, „um Vorurteilen entgegenzuwirken, um die Wissenschaft optimal voranzutreiben“.

Diese Ansicht wird in einem Artikel von Dr. Elizabeth Loder, Leiterin der Forschung am BMJ, unterstützt, in dem es heißt, wir sollten anfangen, weibliche Pronomen als Standard für Ärzte zu verwenden. Das Vokabular, mit dem Ärzte beschrieben werden, bleibt hartnäckig männlich, schreibt sie. Dennoch sind oder werden die meisten Ärzte Frauen, und unsere Sprache sollte diese Realität widerspiegeln. Sie räumt ein, dass sie dasselbe oft getan hat, sagt aber, dass es jetzt Zeit ist, absichtlich von „er“, „er“ und „sein“ zu „sie“, „sie“ und „ihr“ zu wechseln. Nehmen wir an, Ärzte sind Frauen, bis wir etwas anderes wissen.“ -IMK-

Research: Gender differences in how scientists present the importance of their research: observational study

Editorial: Gender differences in research reporting

Feature: Time’s up for he and him as the default pronouns for doctors

Journal title: The BMJ