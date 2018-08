Für die Laverana, Hersteller von lavera Naturkosmetik, war es schon immer wichtig, den nachhaltigen Palmölanbau zu fördern. Neben den Inhaltsstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau achten sie seit Gründung vor über 30 Jahren darauf, möglichst zertifizierte Palmöl-Rohstoffe einzusetzen. Seit August 2018 ist Lavera Kosmetik erfolgreich von RSPO zertifiziert. Ein Grund mehr, um auch im Bereich dekorative Kosmetik Lavera zu verwenden.

Ausdrucksstarker Augenaufschlag direkt vom Runway

Jetzt wird dick aufgetragen! Direkt vom Runway zieht der dramatische Graphic Eyeliner-Look in den Alltag ein. Geprägt von grafischen Elementen besticht der intensive Lidstrich durch seine auffällige Strichstärke und markante Form. Ob als breiter Balken, mit verspielten Punkten oder tiefschwarz ausgemalt wie bei lavera Testimonial Marie Nasemann – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Aber wie gelingt der Trend-Lidstrich auch im Alltag?

Formvollendet: Punkte, Balken, Kanten und vieles mehr

Zugegeben: Der Runway Look mag etwas ausdrucksstark fürs Büro sein. Doch ist er eine wunderbare Inspirationsquelle für softere, alltagstaugliche Varianten. Es gilt: Freie Wahl bei Form und Farbe! Beim klassischen Graphic Eyeliner á la Marie Nasemann wird der Kajal über dem gesamten beweglichen Lid aufgetragen und Richtung Augenbrauen leicht abgeschrägt. So entsteht ein verführerischer Cat-Eye Effekt. Etwas minimalistischer wirken schmale Linien über dem beweglichen Lid und direkt am unteren Wimpernkranz, die am äußeren Augenwinkel zur einer Spitze zusammen laufen. Wer es etwas verspielter mag, setzt zum Beispiel am unteren Wimpernkranz eine Reihe von kleinen Punkten.

Wem Schwarz auf den Augen zu trist ist, greift zu Farben wie königsblau, smaragdgrün oder gold – vielleicht passend zum Outfit? Gerade im Herbst lassen knallige Töne die Augen richtig strahlen. Eine dezentere Variante in goldbraun wirkt sehr edel und wertet den Look direkt auf. Mit den Soft Eyelinern in Black 01, Brown 02, Grey 03, Golden Brown 04, Blue 05 und Green 06 kann man sich farblich ordentlich austoben und nach Lust und Laune kreative Linien und Punkte zeichnen.

Schminkanleitung

Ein ebenmäßiger Teint ist die Basis des Looks. Tragen Sie dazu die 2in1 Compact Foundation mit dem beiliegenden Schwämmchen auf Ihr Gesicht auf. Verblenden Sie die Übergänge gut, sodass kein unschöner Rand entsteht.

Setzen Sie charmante Lichtreflexe, indem Sie den Soft Glowing Highlighter in Shining Pearl 02 mit Ihren Fingern auf die Wangen, unter den Brauenbogen und auf das Lippenherz setzen.

EYES

Verwenden Sie eine kleine Menge der Eyeshadow Base und tupfen sie sanft auf die Augenlider. Tragen Sie den zweithellsten Ton der Beautiful Mineral Eyeshadow Palette – Smoky Grey 01 auf das gesamte Lid auf. Für den Graphic Eyeliner ziehen Sie mit dem Soft Eyeliner in Black 01 eine Linie vom äußeren Augenwinkel schräg nach oben in Richtung Augenbraue. Die Linie sollte 2/3 des Lids bedecken und kurz vor der Braue enden. Nun wird die obere Linie gezogen. Fahren Sie mit dem Eyeliner vom inneren Augenwinkel kommend etwas nach oben, um einen breiten Lidstrich zu erzielen und verbinden Sie am äußeren Augenwinkel die obere mit der unteren Linie. Nun den Bereich zwischen den Linien ausmalen.

Anschließend fixieren Sie den Graphic Eyeliner indem Sie den dunkelsten Ton der Beautiful Mineral Eyeshadow Palette in der Farbe Matt‘n Biscuit 31 tragen Sie entlang des unteren Wimpernkranzes auf.

Zum Schluss die oberen Wimpern mit der Powerful Lashes Mascara – Black stark tuschen.

Die Augenbrauen kämmen Sie mit dem Eyebrow Styling Gel – Hazel Blonde nach oben und fixieren Sie mit dem Gel.

Perfekte Base: So bleibt der Liner in Form Damit der Graphic Eyeliner den ganzen Tag hält, ist eine gute Base entscheidend. Die Eyeshadow Base schafft eine ideale Grundlage für ein langanhaltendes Augen Make-up und einen Eyeliner, der nicht verschmiert. Anschließend wird das Lid mit einem natürlichen Lidschatten wie dem Beautiful Mineral Eyeshadow in Matt’n Biscuit 31 abgepudert. Damit der Fokus auf den Augen bleibt, wird der Rest des Make-ups ganz natürlich gehalten. Hier gilt: Weniger ist mehr!

Bei dem Eyecatcher dürfen die Lippen dezent gehalten werden, am besten in einem hellen Nudeton, wie dem Beautiful Lips Colour Intense – Tender Taupe 30. Tragen Sie die Farbe auf Ihre Lippen auf und tupfen Sie anschließend etwas Lipgloss auf Ihre Lippen um den Glanz zu verstärken. Ideal dafür ist der Glossy Lips – Rosy Sorbet 08. Die aufgeführten Produkte finden Sie unter www.lavera.de

