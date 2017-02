Modefarbe Flame – in Düsseldorfer Shops gesichtet

In einer kleinen Modeboutique in Düsseldorf stach die Farbe mir ins Auge, ein sehr intensives Orange. Ist das etwa die Trendfarbe dieses Frühlings? Ja, in diesem Jahr sind die Farben der Elemente, Feuer, Wasser, Erde und Luft, die Inspirationsquelle für die Modekollektionen der Frühlingssaison 2017. In der Innenstadt von Düsseldorf und auf der Kö`zeigte sich die Farbe „Flame“ bei den verschiedensten modischen Teilen :

Bei Armedangels, dem fairen und umweltfreundlichen Label, kann dieses

JUMPSUIT ohne Weiteres den Farbtrendtest bestehen. Bio ist allerdings bei Armedangels kein bloßer Trend, sondern eine dauerhafte Einstellung und Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, keine Option, sondern ein Muss. Wer sich für den Farbton Flame entflammen hat, kann das vielleicht auch für eine nachhaltige Produktion von Mode tun!