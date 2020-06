Modemesse NEONYT nicht mehr in Berlin – neuer Standort Frankfurt a. M.

Als ich die Modemesse zum ersten Mal in Berlin besucht habe, hieß sie noch Ethical Fashion Show und fand im Berliner Hotel Adlon statt. Neuartig und mit dem Touch des Außergewöhnlichen, inspirierend und aufregend habe ich sie damals erlebt. Danach haben die Orte gewechselt und sich auch der Name verändert. Immer jedoch war die NEONYT, wie sie jetzt heißt, ein glänzendes Event in der Bundeshauptstadt.

Die Modemessen Premium und die nachhaltige Messe Neonyt, bildeten ein Highlight im Rahmen der Berliner Fashion Week. Eigentlich wäre sie jetzt im Sommer nochmals in Berlin veranstaltet worden. Doch Messen und damit auch die gesamte Berliner Fashion Week mussten wegen der Coronakrise abgesagt werden. Großveranstaltungen sind immer noch nicht gestattet. Auch der ein späterer Termin im September wurde gecancelt.

Nun haben die zwei führenden Messeveranstalter Messe Frankfurt und Premium Group die Frankfurt Fashion Week initiiert. Ab Sommer 2021 wird die Rhein-Main-Metropole zur neuen Heimat für eine zukunftsorientierte Mode- und Lifestyle-Community. In Frankfurt am Main wird die Zukunftsvision einer Fashion Week Realität: Mit Tradeshows, Konferenzen, Runways und Events eingebunden in die gesamte Stadt, basierend auf den beiden Säulen Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Es wird keine virtuelle Ausgabe der Neonyt im Sommer 2020 geben. Das heißt, eine eigene digitale Plattform zu entwickeln, um die Neonyt und ihre Aussteller in virtuellen Showrooms abzubilden, sehen die Verantwortlichen als nicht zielführend an. Stattdessen setzt die Neonyt auf eine Zusammenarbeit mit zwei bestehenden B2B-Online-Marketplaces.

„Es gibt bereits unzählige Ansätze zur Umsetzung virtueller Events und Showrooms. Daher war es für uns nach eingehender Prüfung naheliegend, nicht selbst noch eine weitere Lösung dafür zu entwickeln, sondern auf die Expertise von bekannten Branchenpartnern zu vertrauen“, sagt Thimo Schwenzfeier, Show Director der Neonyt. „Mit The Brand Show Circular und Joor als unsere „Preferred Partners“ für den Sommer 2020 ermöglichen wir den Ausstellern der Neonyt die Nutzung aller digitaler Services von B2B-Orderplattformen.“

Für die Fashionsustain-Konferenz wurde indes eine digitale Lösung auf Basis der bestehenden Kanäle gefunden: In der Woche vom 13. – 17. Juli 2020 werden sich Speaker aus der nachhaltigen und digitalen Modebranche in Live-Talks und verschiedenen Audio- und Videoformaten auf den Social-Media-Kanälen der Neonyt und der Fashionsustain mit Themen rund um Innovation, Nachhaltigkeit und Technologie auseinandersetzen. Das vollständige Programm mit allen Talks, Teilnehmern und Terminen wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.